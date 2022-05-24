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台北書展端午假期登場　阿爆、莫子儀邀書迷一起閱讀趣

▲金馬影帝莫子儀擔任閱讀大使，邀請書迷共同歡慶台北國際書展30周年。（圖／翻攝自台北國際書展影片）
▲金馬影帝莫子儀擔任閱讀大使，邀請書迷共同歡慶台北國際書展30周年。（圖／翻攝自台北國際書展影片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-24 19:47:06

2022年第30屆台北國際書展將於6月2日至7日在台北世貿中心一館舉行，主題為「一起閱讀趣」，主題國為「法國」，共規劃6大精彩主題展館、「開卷有市」書展市集、「Re-Open」共讀之夜，以及閱讀沙龍等活動，並邀請金曲歌手阿爆（阿仍仍）、金馬影帝莫子儀擔任閱讀大使，透過影片號召書迷共同歡慶台北國際書展30周年。

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文化部今（24）日指出，喜迎書展30周年，特別規劃書展「HELLO 30！」特展，以15個「彩色膠囊」帶領讀者一起回顧書展的精采時光，每個膠囊承載大眾對台北國際書展的共同記憶，也邀請各領域的文化人、創作者談談他們的「30」，展現世代交鋒與傳承的意義。書展也以「Hello」發出邀請，歡迎讀者一同參與6月3日「Re-Open」共讀之夜，策展人李明璁將帶領閱讀大使莫子儀及多位與談人向愛書人朗讀共享。

緊鄰主題廣場、法國主題國館的「文學書區」及「公民書區」，由國立台灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等人文出版社，以「台灣戰後出版史的三次爆發」為題，回望文學副刊、文學出版社、文學雜誌的榮光，並於書展期間舉辦文學福袋集章活動，限量發送，送完為止；「公民書區」將由獨立出版聯盟策劃「讀字便利店」、NGO策劃「社運柑仔店」、獨立書店文化協會策劃「閱讀藥房」，除販售各式各樣獨立出版的精神食糧，也由NGO團體、獨立書店為讀者解答各種疑難雜症。

文化部表示，「森出沒兒童主題館」特別為親子設計，結合大自然多媒體互動，透過多元媒材的設計轉化，將18個不同海拔林相的國家森林遊樂區中植物、動物名錄，編彙成一座「實名制」的海島奇幻之森，邀請親子重新閱讀台灣多樣性的地景及物種；「中小學生讀物選介主題館」則展出第43次「中小學生讀物選介」600多種的獲選好書及精選圖書導讀影片，提供最佳指標書單。

「數位主題館」規劃「樂讀-圖書館電子書借閱」、「好讀－護眼電子紙」、「隨時讀－有聲書」及「劍魂如初AR劇場」等4大展區，展現數位時代突破閱讀框架、橫跨多個場景的互動式閱讀情境。「書展大賞館」以展示台灣原創出版得獎作品為主，包括2022台北國際書展大獎、2022金蝶獎，以及文化部主辦的金鼎獎、金漫獎、「青年創作補助」成果，為讀者集中呈現及推薦年度台灣優質創作。

「開卷有市」書展市集則特別為喜愛逛藝文市集的讀者設置，每個展位招牌上刊出創作者的私藏推薦書單，讓來訪者得以窺探創作者的喜好與內心世界，開發創作與閱讀的各種可能。

文化部表示，在疫情影響下，將加強各項防疫措施，另外，為提升參觀書展者購書意願，文化部加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，無論是購票或免費入場參觀2022台北國際書展的民眾皆有機會獲得；同時，推出滿額禮方案，書展期間只要於現場消費，憑當日發票累積滿1千元，即可至「滿額禮服務台」兌領2張100元購書抵用券；參加各展位的促銷活動，亦有機會獲得購書抵用券；書展現場備有限定御守、書展提袋等特色好禮，限量發送。

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