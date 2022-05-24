台北書展端午假期登場　阿爆、莫子儀邀書迷一起閱讀趣

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緊鄰主題廣場、法國主題國館的「文學書區」及「公民書區」，由國立台灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等人文出版社，以「台灣戰後出版史的三次爆發」為題，回望文學副刊、文學出版社、文學雜誌的榮光，並於書展期間舉辦文學福袋集章活動，限量發送，送完為止；「公民書區」將由獨立出版聯盟策劃「讀字便利店」、NGO策劃「社運柑仔店」、獨立書店文化協會策劃「閱讀藥房」，除販售各式各樣獨立出版的精神食糧，也由NGO團體、獨立書店為讀者解答各種疑難雜症。
文化部表示，「森出沒兒童主題館」特別為親子設計，結合大自然多媒體互動，透過多元媒材的設計轉化，將18個不同海拔林相的國家森林遊樂區中植物、動物名錄，編彙成一座「實名制」的海島奇幻之森，邀請親子重新閱讀台灣多樣性的地景及物種；「中小學生讀物選介主題館」則展出第43次「中小學生讀物選介」600多種的獲選好書及精選圖書導讀影片，提供最佳指標書單。
「數位主題館」規劃「樂讀-圖書館電子書借閱」、「好讀－護眼電子紙」、「隨時讀－有聲書」及「劍魂如初AR劇場」等4大展區，展現數位時代突破閱讀框架、橫跨多個場景的互動式閱讀情境。「書展大賞館」以展示台灣原創出版得獎作品為主，包括2022台北國際書展大獎、2022金蝶獎，以及文化部主辦的金鼎獎、金漫獎、「青年創作補助」成果，為讀者集中呈現及推薦年度台灣優質創作。
「開卷有市」書展市集則特別為喜愛逛藝文市集的讀者設置，每個展位招牌上刊出創作者的私藏推薦書單，讓來訪者得以窺探創作者的喜好與內心世界，開發創作與閱讀的各種可能。
文化部表示，在疫情影響下，將加強各項防疫措施，另外，為提升參觀書展者購書意願，文化部加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，無論是購票或免費入場參觀2022台北國際書展的民眾皆有機會獲得；同時，推出滿額禮方案，書展期間只要於現場消費，憑當日發票累積滿1千元，即可至「滿額禮服務台」兌領2張100元購書抵用券；參加各展位的促銷活動，亦有機會獲得購書抵用券；書展現場備有限定御守、書展提袋等特色好禮，限量發送。