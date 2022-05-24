北市確診數少於高雄因有黑數？柯文哲：高雄不見得比較少
新冠肺炎疫情近日在台灣持續擴散，其中各縣市確診數的部分，從昨日起連續兩天，高雄市的本土確診案例都超越台北，對此高雄市長陳其邁表示，北部PCR篩檢量能吃緊，從快篩陽到確診時間較長，可能會有確診黑數。對此台北市長柯文哲今（24）日表示，確診肯定有黑數，但台北的醫療量能絕對比中南部高，究竟誰黑數多還不一定。
柯文哲表示，確診有黑數是一定的，PCR量能問題固然是因素，「但是我確信，台北市有八大醫學中心，還有台灣最好的醫院，所以台北的PCR量能絕對比高雄高。」柯文哲說，因此他也認為不見得說台北的黑數就會比高雄多，這種事情不用去比較。
柯文哲強調，首都生活圈人流本來就比較大，本來在疫情初期就是首當其衝的區域，「但畢竟台灣是一日生活圈，病毒會慢慢擴散到其他地區，最後會達到一個平均。」柯文哲說，他覺得包含高雄在內的中南部三個直轄市，確診數會慢慢追上北部，「這本來就是預期中的事，公共衛生的模型就很清楚了，我覺得不要覺得奇怪什麼的，預期中的事。」
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