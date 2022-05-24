周玉蔻質疑沒吃抗病毒藥物 柯文哲反嗆：不需要為黑而黑
新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，台北市長柯文哲也於22日PCR確診，ct值僅16。雖然確診至今已經第三天，柯文哲仍有些許咳嗽、流鼻水等確診症狀。對此媒體人周玉蔻也在政論節目及臉書上狂酸柯文哲「確診為何不吃抗病毒藥物？」對此柯文哲在今（24）日的防疫記者會上也回應，表示這都是口水戰，不要刻意為黑而黑，沒有必要。
柯文哲表示，周玉蔻所說的議題都是口水戰，「我自己有反省，有時候看不順眼就會罵人，但我從來不會『明明知道別人不是那個意思，就故意斷章取義去黑人家』。」柯文哲說，當時說快篩陽視同確診，但這個國家的醫學還是要有成本效益考量，「一人份的藥兩萬塊，所以我不會說所有確診的人我都發一份給他。」
柯文哲強調，目前抗病毒藥物的發放標準，必須要是65歲以上，或是具有慢性疾病的中重症患者。「可是到目前為止，我自己還沒65歲，我就算PCR陽，我也沒有符合那個吃抗病毒藥物的標準。」柯文哲說，自己是聽話按照PCR的人，「周玉蔻也不需要刻意黑人家而黑人家，沒有必要。」
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