Google街景15周年！推10天限定圖標　台北名列全球熱搜

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街景時光機：能在手機上（Android 與 iOS）使用。這項服務於2014年甫推出便引起話題，世界各地的人們能透過街景服務重溫兒時回憶、故鄉今昔演變，甚至意外發現他們逝去親人的身影；如今，大家透過手機，也能隨時隨地回到過去。
新一代街景相機：
將涵蓋街景車所擁有的性能、大小方便運輸，能夠安裝在各種車型上，並搭配最新的攝影系統，面對不同情境與條件都可以達到客製化的效果，像是道路標誌與坑窪等細節皆能補捉，並且能更加頻繁地提供高解析度的影像。
沉浸式實景：
Google 街景服務已能將數十億的街景影像融合，並創造出全新的探索形式—沉浸式實景（Immersive View）功能，讓使用者能在前往目的地之前，先從不同角度欣賞景色，還可透過滑動時間軸的方式觀看不同時間的景色，包含天氣、交通以及當地的繁忙程度。這項新服務將率先在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場，未來將會陸續拓展到其他地區。
台灣、台北登全球十大熱搜
觀察過去一年的街景服務使用數據，整理出「全球十大熱搜國家」印尼、美國、日本依序為前3名，台灣排在第8名；另有「全球十大熱搜城市」；雅加達、東京、墨西哥城都是大熱門，台北也同樣排在第8名。
而因為疫情限制國際旅遊，不少人也透過街景「觀光」；過去一年，全球最受歡迎的前三大景點分別為杜拜的哈里發塔、法國的艾菲爾鐵塔，以及印度的泰姬瑪哈陵。過去一年台灣最多人點擊街景的熱門地點，包括不同城市的火車站、知名景點白沙屯拱天宮、武嶺等。