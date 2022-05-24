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徐巧芯違停事件案外案？遭檢舉與警員溝通時未戴口罩

▲國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違規停車，以及與員警爭議開單與否一事，現階段似乎引發案外案。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違規停車，以及與員警爭議開單與否一事，現階段似乎引發案外案。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-05-24 21:19:31

國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違規停車，與巡邏員警因為開單與否的問題，鬧上新聞版面。而現階段又牽扯出案外案，當時徐巧芯在溝通過程中，無視防疫規定拉下口罩到下巴，對著員警表明「我是徐巧芯」，因而遭到民眾檢舉，依照「傳染病防治法」開罰，再吃一張3000元罰單。

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根據《自由時報》報導指出，有基層員警爆料，徐巧芯當時無視防疫規定，特地將口罩拉到下巴，對員警表明身分「我是徐巧芯」，似乎是在對員警施壓，且沒有戴好口罩。而事後徐巧芯也遭到民眾檢舉未戴口罩，違反傳染病防治法而遭到開罰。

對此徐巧芯也發表聲明，表示一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨（23）日中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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