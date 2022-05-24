徐巧芯違停事件案外案？遭檢舉與警員溝通時未戴口罩

國民黨台北市議員徐巧芯日前因為違規停車，與巡邏員警因為開單與否的問題，鬧上新聞版面。而現階段又牽扯出案外案，當時徐巧芯在溝通過程中，無視防疫規定拉下口罩到下巴，對著員警表明「我是徐巧芯」，因而遭到民眾檢舉，依照「傳染病防治法」開罰，再吃一張3000元罰單。
根據《自由時報》報導指出，有基層員警爆料，徐巧芯當時無視防疫規定，特地將口罩拉到下巴，對員警表明身分「我是徐巧芯」，似乎是在對員警施壓，且沒有戴好口罩。而事後徐巧芯也遭到民眾檢舉未戴口罩，違反傳染病防治法而遭到開罰。
對此徐巧芯也發表聲明，表示一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨（23）日中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰。
※【NOWnews 今日新聞
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