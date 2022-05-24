牆上出現罕見「白色小強」！他問有飼養價值？內行揭真相
蟑螂在這個地球上已存在數億年之久，不僅種類繁多，頑強的生命力讓牠們贏得「打不死的小強」稱號，雖然同樣屬於昆蟲類，但是牠們那烏黑又碩大的身體總是讓許多民眾心生恐懼、避之唯恐不及！不過確有一名網友看見一隻白色蟑螂，由於相當少見，便詢問是否有飼養價值，立刻引起網友熱議。
這名男性網友在臉書社團《爆廢公社》中貼出一張照片，只見白色的牆垣上出現一隻白色的昆蟲，全身上下除了一對複眼是黑色的以外，其餘從觸鬚到四肢，無一不全是白色的，仔細一看原來是一隻罕見的「白色小強」，讓原PO看了也忍不住上網詢問：「請問廣大的鄉名們，有看過白色的蟑螂嗎？有飼養價值？」
照片一曝光，立刻引起許多網友歪樓笑說：「食用價值很高ㄛ」、「值錢。先捕捉，再上網拍賣」、「需要吸收人造人才會進化完全體」、「抓起來吃掉…你將進化！」、「色違蟑螂」、「類蝦米」、「白化尬抓…先收藏一定有人高價收」、「這隻有美白哦」、「蟑螂界的小清新」、「白色感覺沒那麼恐怖」。
不過也有內行網友提出正解：「剛脱皮，過幾分鐘就變色了」、「慢慢就會變蟑螂色了」、「剛脫皮的樣子…之後就會變回咖啡色」、「小強：拎杯剛脫殼啦！現在人類…」、「剛脫皮而已，不要當寶呀！」。（編輯：陳珮瑜）