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不用花錢！Apple免費課程擴大舉辦　同步推出新彩虹錶帶

▲ Apple的Today at Apple將擴大舉辦，Creative Studios 提供更專業的各式課程。(圖／官方提供)
▲ Apple的Today at Apple將擴大舉辦，Creative Studios 提供更專業的各式課程。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-25 11:30:00

Apple 免費的教學課程Today at Apple將擴大舉辦，指定的 Apple 零售店將專為當地社群打造全新 Creative Studios 課程，推廣給更多年輕創意工作者。擴展後的課程橫跨各類藝術領域的職涯發展輔導、培訓和資源。今年，Creative Studios 將於納許維爾、邁阿密、柏林、米蘭、台北、東京、雪梨等七個新增城市推出。

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Creative Studios將幫助參與者與來自 Apple 導師和 30 多個專業領域工作者，包含從事書籍與敘事、app 設計、廣播與 podcast 以及攝影、電影與電視等領域的非營利社群合作夥伴進行交流。參與者將學習並實踐課程，並針對專案獲得回饋。除了培養參與者的創意技能，導師也將鼓勵他們思考如何運用自身才能在社群中發揮社會影響力，提高職場競爭力，有興趣可至 apple.com/tw/today 報名。

▲ Today at Apple Creative Studios 免費課程。(官方提供)
▲ 指定的 Apple 零售店將為當地社群打造全新 Creative Studios 課程，推廣給更多年輕創意工作者。(圖／官方提供)
新款 Apple Watch 彩虹版錶帶

此外，為慶祝今年 6 月的同志驕傲月，Apple 推出兩款新的彩虹版錶帶以及動態彩虹版錶面，藉此支持全球 LGBTQ+ 社群和平權運動。今年的彩虹版運動型錶環展現漸層色，並將「pride」一詞直接編織進錶帶。Apple 也將在 Instagram 推出新的 Shot on iPhone 驕傲主題活動，捕捉全球 LGBTQ+ 社群中藝術家和人物的本質樣貌。

▲Apple 彩虹錶帶。（圖／官方提供）
▲為慶祝今年 6 月的同志驕傲月，Apple 推出兩款新的彩虹版錶帶以及動態彩虹版錶面。（圖／官方提供）
彩虹版運動型錶環和彩虹版 Nike 運動型錶環售價1,600元，5/26開賣。新款彩虹版錶面即日起推出，需更新至watchOS 8.6 的 Apple Watch Series 4 或後續錶款，以及搭載 iOS 15.5 的 iPhone 6s 或後續機型。

▲Apple 彩虹錶帶。（圖／官方提供）
▲Apple Watch 彩虹版運動型錶環和彩虹版 Nike 運動型錶環售價1,600元，5/26開賣。（圖／官方提供）

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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