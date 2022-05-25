《新龍之谷》九大職業全新覺醒　推出三大養成支援活動

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■「機甲蘿莉」職業
※炮擊之星：新覺醒技能「星際指揮官」，可向前方發射出如同星際般的加農炮攻擊，再次提升職業的遠距離轟炸強度。
※機甲司令：新覺醒技能「Let'sGo！機械鴨霸」，騎乘鴨霸來輾壓前方所有敵人，攻擊傷害極大且趣味十足。
※鍊魔使：新覺醒技能「元素蹦蹦蹦」，發射出冰與火的大範圍地板攻擊，使敵人深陷冰火的無情攻擊。
※鍊癒使：新覺醒技能「愛的大革命」，向敵人發出巨大愛心攻擊，愛心貫穿敵人造成強烈爆炸傷害。
※縱雷機師：新覺醒技能「畸變」，使用時可強化原子翼刀與機甲的導彈砲擊威力，以壓倒性的機甲實力輾壓敵人。
■「瑪奇娜」職業
※捍衛者：新覺醒技能「迷蹤拳」，施展瞬身之術，隨心移動後展開毀滅打擊。
※破壞者：新覺醒技能「索命鉤」，揮動巨大機械拳套，將敵人一網打盡。
※疾光武姬：新覺醒技能「星影衝擊」，消逝於敵，如星影般現身於空中，展開襲擊。
※電光御使：新覺醒技能「光燦新星」，發射出巨大毀滅光球，吞噬來襲敵人。
為幫助玩家快速提升角色強度，體驗「機甲蘿莉」與「瑪奇娜」全新覺醒技能的攻擊爽感，即日起至6月21日，玩家完成覺醒任務養成箱、夕光冒險任務箱活動，可獲得覺醒紀念時裝、終傷龍玉、+12綻放龍玉、萬攻紀念稱號，與大量寒冰巢穴素材與一般素材。
官方同步預告，5月31日至6月28日期間，首次推出通行證活動「卡西歐斯皇家冒險者公會」，通行證共25個等級，只要在遊戲內完成簡單任務，提升通行證等級，可獲得熱力四射翅膀／尾巴／刺青、9~11階女神紋章、大量轉換時裝箱子、大量金幣、強化素材等獎勵，此外，通行證活動所獲得的積分，可用於兌換+13、+14的飾品槌子、傳奇紋章印章、發光的果凍等稀有道具。
新龍之谷官方DISCORD伺服器」即將上線，伺服器內預計設置「官方公告區」、「創作者分享區」、「新手問答區」、「公會招募區」、「組隊專區」等各項專區功能，讓玩家能更即時和官方互動，也更加便利的吸收遊戲相關資訊。未來《新龍之谷》的「龍谷議會」也將改在官方DISCORD伺服器舉辦，提高「龍谷議會」的即時性和效率。為慶祝伺服器創立，加入伺服器、參與互動的玩家可獲得龍玉素材，獎勵全部取得可讓1顆龍玉提升至接近滿等。