小米手環7來了！螢幕再加大售價曝光 台灣6月中以前開賣
小米在今(24)晚的Redmi發表會上，推出了備受矚目的小米手環 7，功能正如外傳的差測沒有太大差異，螢幕再加大、首度配置AOD功能。標準版售價239元人民幣(約1064元台幣)，和NFC 版本售價279元人民幣(約1242元台幣)，即日起在中國大陸開放預購，5/31開賣。小米台灣近日已經在FB上展開預熱活動，沒意外很快就會上市，《NOWnews今日新聞》實際詢問小米台灣關於小米手環 7上市資訊，內部人員簡單透露：「很快！最慢6月中旬之前。」
小米手環 7相較於上一代進化的功能包含：螢幕由1.56吋加大到1.62吋AMOLED，讓可視角增加到25%、同時首度配置AOD（Always On Display）全時螢幕功能，不需要抬手腕也能隨時看到時間以及和動態桌布。
不僅在螢幕上大做文章，這次還有六色TPU抗菌腕带，另有，包含迷彩、螢光等。同時提升強化運動數據分析、120 種運動模式偵測以及能與好友運動PK等功能。健康紀錄的部分，提供全天候的血氧偵測功能，當血氧含量低於 90% 會發出震動提醒，也具備全天候的心率、睡眠、運動、壓力偵測等功能。整體看來，這次小米手環 7算是小幅度的進化，但讓功能更優化和完整。