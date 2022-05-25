麻古茶坊買1送1！買芒果送楊枝甘露 「1招」免費喝1個月
夏天芒果正「著時」，主打新鮮果茶的「麻古茶坊」重磅回歸超人氣「楊枝甘露」買1送1，買芒果送楊枝甘露。「Tplus茶加」則推出每杯都喝得到一整顆愛文芒果的兩款新品，加碼抽獎免費爽喝一個月，芒果控們當然要趕在芒果季結束前一飽口福。
苦等一年！「麻古茶坊」總算回歸經典必喝的「楊枝甘露」，以愛文芒果＋獨家綠茶凍＋葡萄柚果粒＋椰奶打造超人氣「楊枝甘露2.0」，濃醇香的「芝芝芒果果粒」，則喝得到愛文芒果＋獨家綠茶凍＋獨家芝芝。全新登場的「芒果果粒波波」，則是愛文芒果＋獨家綠茶凍＋以天然海藻萃取而成的Q彈寒天，搭配清爽的芒果碎冰，夏天就是要喝爆。
適逢端午節，嚴選源自屏東縣枋山鄉外銷精品等級的愛文芒果組成「仲夏芒芒禮盒」，搶攻送禮商機。果核扁小，吃得到細薄果皮包覆著的飽滿果肉，滋味多汁甜美。即日起，滑手機就能輕鬆下訂，凡購買「仲夏芒芒禮盒」，即贈「楊枝甘露2.0」兌換券乙張（限量200份）。
網紅系手搖飲「Tplus茶加」於5/25～7/31正式推出夏日限定的愛文芒果季，每杯都喝得到一整顆愛文芒果的兩款新品冰沙，以泰式甜品芒果糯米發想的「椰米香芒芒」、及復刻台灣味的「仲夏芭芒柳」。
於5/29前推出「免費喝1個月愛文芒果季新品」，只要在IG官方粉絲專頁完成指定抽獎步驟，將於5/30抽出2名幸運兒，可免費爽喝一個月、價值將近6,000元「愛文芒果季新品」。針對會員再加碼抽出20杯可任選的「愛文芒果」手搖飲新品免費喝。6/1～7/31至現場掃描專屬QRCode還可免費抽新品現折5元好康。