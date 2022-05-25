COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2歲童無呼吸！急診救2小時「跟死神搶命」　看見台灣人性

▲一名急診醫師表示，24日一早搶救失去呼吸心跳的2歲童，團隊經過2小時與死神拔河，終於將孩童搶救回來。（圖為示意圖，非當事畫面／記者林柏年攝）
▲一名急診醫師表示，24日一早搶救失去呼吸心跳的2歲童，團隊經過2小時與死神拔河，終於將孩童搶救回來。（圖為示意圖，非當事畫面／記者林柏年攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 07:33:52

疫情延燒，急診人力依然吃緊，一名急診醫師表示，24日一早搶救失去呼吸心跳的2歲童，團隊經過2小時與死神拔河，終於將孩童搶救回來，原本擔憂其他等待家長會發飆，沒想到沒有家長失控，甚至還有人向醫護說「辛苦了」，讓他直喊「這種溫馨的違和感，真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名急診科住院醫師在「J個醫生」粉專發文表示，自己24日負責兒科急診，早上8點交班就看到已經有2個小朋友被家長帶來急診掛號，心想「不曉得今天會有多少快篩陽性的小朋友」，沒想到過幾分鐘，就接到消防指揮中心的通報，告知10分鐘後，救護車會送一位「到院前呼吸心跳停止」的兩歲孩童來到急診。

急診醫護人員們立即動了起來，氣管內管、急救藥物、急救病床等通通準備就緒，還有已經上了12小時急診班準備回家的醫師，也自願留下繼續幫忙，樓上的兒科同事們接到通知後，紛紛趕來急診現場協助。

經過快2小時，急診團隊總算將小朋友的生命搶救回來，並將人送進兒童加護病房治療，結束治療已經十點多，前面完成掛號的小朋友們，最久的等了超過兩小時，當時他心想「慘了又要被家長罵了」，令人意外的是，竟然沒有失控的家長，有人知道剛剛有別的患者在進行急救，看診時還特別係向醫護說「辛苦了」。

有幾位等不及的家長跟小朋友，都選擇自主退掛，改成前往社區篩檢站或其他診所、門診看診，沒有在急診大發脾氣，「這種溫馨的違和感，真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到。」

▲看診區張貼「請不要對醫護人員咆哮」的警語。（圖／翻攝自「J個醫生」粉專）
▲看診區張貼「請不要對醫護人員咆哮」的警語。（圖／翻攝自「J個醫生」粉專）
當下，該名急診醫師望著看診區前貼著的警語，「請不要對醫護人員咆哮」，心中五味雜陳，他說，「這是我們面對被傳染風險、超量病人、離譜護病比的各種壓力下，唯一能做出的無聲反擊，因為我們的喉嚨已經痛到連出聲反擊都沒辦法，與其花口水、花時間解釋急診要依「檢傷級數」來看診，不是按照順序，也不如直接被病人或家屬咒罵還乾脆一些。」

醫師說，希望這些患者或家屬們能理解，現在最挺你們、最能幫上你們忙的，其實就是在你們眼前累得要死、餓得半死的醫護人員了，希望有天，這些紙條能被撕下來，不再被需要。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

嘉義救護車車禍！載確診者轉院途中　遭休旅車攔腰撞上

美德州小學槍擊案！釀14學童1教師喪生　槍手已斃命

15縣市大雨特報！今明水氣最多　下週「滯留鋒」再襲台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀