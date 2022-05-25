2歲童無呼吸！急診救2小時「跟死神搶命」　看見台灣人性

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急診醫護人員們立即動了起來，氣管內管、急救藥物、急救病床等通通準備就緒，還有已經上了12小時急診班準備回家的醫師，也自願留下繼續幫忙，樓上的兒科同事們接到通知後，紛紛趕來急診現場協助。
經過快2小時，急診團隊總算將小朋友的生命搶救回來，並將人送進兒童加護病房治療，結束治療已經十點多，前面完成掛號的小朋友們，最久的等了超過兩小時，當時他心想「慘了又要被家長罵了」，令人意外的是，竟然沒有失控的家長，有人知道剛剛有別的患者在進行急救，看診時還特別係向醫護說「辛苦了」。
有幾位等不及的家長跟小朋友，都選擇自主退掛，改成前往社區篩檢站或其他診所、門診看診，沒有在急診大發脾氣，「這種溫馨的違和感，真的是自從四月底疫情爆發以來，第一次感受到。」
當下，該名急診醫師望著看診區前貼著的警語，「請不要對醫護人員咆哮」，心中五味雜陳，他說，「這是我們面對被傳染風險、超量病人、離譜護病比的各種壓力下，唯一能做出的無聲反擊，因為我們的喉嚨已經痛到連出聲反擊都沒辦法，與其花口水、花時間解釋急診要依「檢傷級數」來看診，不是按照順序，也不如直接被病人或家屬咒罵還乾脆一些。」
醫師說，希望這些患者或家屬們能理解，現在最挺你們、最能幫上你們忙的，其實就是在你們眼前累得要死、餓得半死的醫護人員了，希望有天，這些紙條能被撕下來，不再被需要。（編輯：孫唯容）
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