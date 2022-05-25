Volkswagen推出Golf R 20 Years Edition慶祝R32車型屆滿20周年

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Golf R 20 Years Edition的動力同樣沿用現行Golf R那具2.0升EA888渦輪增壓引擎，不過最大馬力小幅微調至329匹，搭配的同樣是7速雙離合器變速箱與四輪傳動系統，不過變速箱的換檔邏輯被重新調教得更為激進，同時在引擎啟動的瞬間將轉速提高至2,500 rpm，另外還換上了Akrapovic鈦合金排氣尾管讓排氣的炸裂聲浪更為明顯藉以提高駕駛的腎上腺素。
外觀部分則將R-Performance套件列為標配，最明顯的就是增加車頂尾部的大型尾翼，另外也多了扭力分導系統與甩尾模式，在車漆選擇上有Lapiz Blue與白色兩款，前者搭配的是19吋Estoril亮黑鋁合金輪圈，白色車漆則搭配藍色輪圈，後視鏡外蓋配色同樣以此形式呈現，輪胎皆採用Michelin Pilot Sport Cup 2頂級性能胎，另外在B柱上與投射燈皆能看見專屬的”20”字樣；內裝則獲得碳纖維飾板與Nappa皮革的加持，同時方向盤與椅背上皆有專屬的”R”字樣點綴。Golf R 20 Years Edition目前預計會在歐洲與澳洲市場推出，6/2號開放預訂但價格未知，好消息是這款特仕車並無數量限制，不過只限定一年內的預訂之後便不再接單。