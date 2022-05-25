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林志玲突送兒子大禮物　「讓他感受媽媽的曾經」

▲新手媽媽林志玲送兒子大禮物。（圖／媽媽寶寶YouTube）
▲新手媽媽林志玲送兒子大禮物。（圖／媽媽寶寶YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-25 09:24:332022-05-25 09:53:53

林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，老公AKIRA透露「寶寶很平安很健康」，以及收到岳父送的懷錶，笑說未來要傳承給兒子。而林志玲也準備了一份大禮，送給粉絲之外，也獻給她心愛的小寶貝，昨（24 日）林志玲粉絲團搶先透露女神將發行新書，曝光的自序中，林志玲寫下初為人母的心聲。

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▲林志玲與Akira結婚。（圖／林志玲工作室提供）
▲▼林志玲、AKIRA年初迎來牛寶寶。（圖／林志玲工作室提供、林志玲IG）
▲林志玲順產牛寶寶。（圖／林志玲IG）
本月初，林志玲秀出AKIRA送的鮮花，分享迎接第一個母親節的喜悅，近日再度帶來好消息，臉書粉專「林志玲 Chiling Lin 應援站」突然宣布，林志玲26日將開放預購新書《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，內容簡介描述，本著作是林志玲「首部凝視內心的真摯書寫」，將其優雅、從容、高EQ的修養之道，無私分享給粉絲及孩子與父母。

▲林志玲推出新書。（圖／城邦讀書花園網站）
▲林志玲推出新書。（圖／城邦讀書花園網站）
林志玲在自序中寫道：「我當媽媽了！ 這麼多未知和變數中， 這個小生命奇蹟似的誕生了。 我謝謝自己從來沒有放棄過， 也謝謝最堅強的小寶貝！ 我們終於擁有了此刻可以歌詠的幸福。 幾個月無眠的夜晚， 面對一個不可思議的生命， 看著他成長， 對我而言是生命中最美好的饋贈。 卻也了解到，他的成長將由我們來啟蒙。 我是不是該送個禮物給我的寶貝，除了我滿滿的愛以外啊～看著他的小臉蛋， 在等待他醒來之前也許可以寫一些東西， 讓他可以感受媽媽的曾經。」

新書邀集林志玲好友蔡康永、林依晨、黃子佼等人撰寫推薦序，不少粉絲已經迫不及待閱覽新書，誇讚：「志玲姐姐最棒，人美心也美，連我是女人都服了志玲姐姐，祝福姐姐一生幸福」、「感謝志玲姐姐分享，您在許多人的心目中是一個女神...您不止美麗高雅，您的價值美德是最令人值得學習的」！（編輯：楊穎軒）


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