苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動於 20 日凌晨起駕，儘管疫情嚴峻，報名參加人數卻突破 9 萬人大關，創下歷史紀錄。為守護隨行信徒健康，純萃生技捐贈一萬份「防疫包」，內有純萃生技研發的「病毒盾」單錠及抗菌液小噴瓶等，多日來沿途設站發放供信徒使用，守護信徒進香行平安順利！

我是廣告 請繼續往下閱讀

純萃生技副總經理吳沛紋指出，該公司早已於新冠病毒疫情爆發前數年，即透過獨家專利技術成功研發出「病毒盾菌切錠」，天然無毒對人體無傷害，具有 15 秒瞬效及 7 天長效的抑菌力特性，非常適合作為隨身消毒及環境消毒的常備品。

▲白沙屯媽祖出適，純萃生技捐贈1萬份「防疫包」， 守護隨媽祖出巡信徒平安。（圖／純萃生技提供）

上市以來，廣為社福機構、醫護單位、學校單位、餐飲業、運輸業、飯店業、長照機構等使用，各界好評多多，更獲得亞太健康生技大獎防疫類產品唯一獲獎之殊榮，是新一代防疫新科技首選！

吳沛紋表示，公司創辦人高度關注國內疫情波動，有感於今年白沙屯媽祖出巡進香適逢新冠病毒疫情嚴峻之際，且隨行信徒創下歷史新高，擔憂台灣民眾安全與健康，發願捐贈隨行信徒一萬份「防疫包」，內含「病毒盾」單錠、抗菌液隨身小噴瓶，以及可增強抵抗力的防禦力 360， 方便信徒隨身攜帶即時使用，以維護自身安全與健康。