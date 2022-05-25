電子、航運股領攻！台股早盤一度漲78點、站回萬六大關
美股走勢分歧，科技股重挫，台股今（（25）日早盤開紅，一度上漲78.51點，來到16042.14點，重新站回萬六大關，航運及電器電纜類股都有1%以上漲幅，只是大盤後繼無力，漲幅收斂，目前上漲60點左右，金融及造紙類股也由紅翻黑。
在投資人擔心美國政府積極採取行動，遏制飆至數10年高點的通貨膨脹，可能使美國經濟陷入衰退，美股走勢分歧，科技股那斯達克指數重挫，標準普爾指數收低，道瓊工業指數小漲，終場道瓊工業指數小漲48.38點，漲0.15%，以31928.62點作收；標普500指數下跌32.27點，跌0.81%，收在3941.48點；科技股那斯達克指數重挫270.82點，跌2.35%，收11264.45點；費城半導體指數大跌71.382點，跌2.46%，收2827.046點。
台股今日則出現反彈，以15987.74點、上漲24.11點開出，在航運及電子領漲下，更重回萬六大關，一度來到16042.14點，上漲78.51點，只是後繼無力，大盤未進一步上攻，漲幅收斂，目前上漲60點左右，航運漲幅仍有1%以上，造紙及金融類股則由紅翻黑，跌幅近1%。
就個股表現來看，蘋概3天王中台積電以522元、上漲2元開出，目前最高漲來到525元，漲幅0.96%；大立光則以1615元開出，上漲30元，目前在1615元震盪，漲逾1%；鴻海以108.5元開出，上漲0.5元，漲幅0.46%，目前108.5元震盪。
至於航運類股的長榮航盤中漲逾2%，華航也有1%以上漲幅，倒是萬海由紅翻黑，而金融股則是綠油油，其中國泰金及開發金跌逾2%，富邦金、新光金、第一金跌幅都超過1%以上，倒是華南金呈現走揚格局。