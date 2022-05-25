誘騙拘禁少女！淫保全羅育祥重判21年 逃獄失敗遭檢起訴
2020年8月間，32歲的男子羅育祥，誘騙一名14歲的國中少女，隨後將其拘禁於新竹竹東鎮、某套房天花板內的密室隔間，並下藥拍攝不雅照。之後少女家人焦急尋找並報警，警方也循線順利逮捕主嫌羅育祥，而羅男過去曾因犯下性侵案被判刑10年，此次被重判11年6月，兩案合併定執行刑21年9月。羅男於去年5月入監服刑，今年2月間企圖逃獄，最後失敗被逮，檢方依法起訴脫逃罪。
據了解，前年8月間，羅男於臉書上佯裝提供打工機會，誘騙高雄一名14歲少女，女方自高鐵左營站搭乘高鐵至新竹，再被羅男的友人、37歲的盧男，開車載往新竹竹東鎮羅男住處，少女隨後遭下藥、拍攝不雅照，並被拘禁於套房內的天花板隔間。
少女失聯後，家屬焦急報案，並PO網請求救援，警方獲報後，過濾監視器循線逮捕主嫌羅男，救出被拘禁的少女。羅男也被法院重判11年6月，另，羅男因於2018年間，犯下2起下藥強制性交案，判刑10年確定，2020年5月才剛剛交保，卻又犯下惡行，兩案合併定執行刑21年9月。
去年5月間，羅男入監服刑，但僅服刑1年就受不了牢獄生活，今年2月，他趁放風時企圖逃獄，最後失風被逮，檢方偵結後，依脫逃未遂罪將他起訴。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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