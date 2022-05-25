立法院19名立委染疫　院內共187人確診

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葉毓蘭昨日晚間透過臉書發文表示，這個周末她身邊有很多人確診，因此她除了每天飲天防疫茶及清冠茶，也補充維他命C。至於近日行程，她表示，前天在立法院連跑三個委員會質詢，下午則有司法法制委員，當時就覺得身體不太舒服，有點畏寒。凌晨三點左右醒來開始流鼻水、咳嗽，感覺有點發燒，但院區額溫槍量額溫又是正常的，昨日早上、中午做快篩兩次皆為陰性。
葉毓蘭說，出現症狀第二天，她赴院會進行監察院副院長同意權投票，中午參加程序委員會，代理擔任主席。結束後到立法院的醫務室拿普拿疼，回宿舍休息、吃藥；晚餐過後在進行快篩，就呈現兩條線，再換另一種台灣製的試劑，仍是陽性。隨後，她上網預約北榮在中正紀念堂的車來速PCR，趕上了夜間門診的PCR檢測。
第10屆立法院的總席次共計113席，根據指揮中心指引，若確診立委達到1／3以上，也就是38名立委染疫，立法院將會休會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。