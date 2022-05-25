冨樫義博《獵人》復刊？今早再發手稿　「剩4話」嗨翻網

日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》復刊連載有望？疑作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘透露「剩4話」進度，嗨翻動漫圈登上熱搜，讓苦等不到結局的漫迷嗨喊，「酷拉皮卡要下船了嗎」？雖然官方尚未證實，但獲《一拳超人》作者村田雄介老師及前助手井上コウセイ認證，讓該帳號粉絲暴風突破百萬，今早還再度發出手稿，自稱是更新進度的官方帳號，令網友開玩笑淚訴真的是「從小等到做阿公」、「不用等孫子燒給我」。
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冨樫義博的《獵人 Hunter x Hunter》於1998年於日本《週刊少年JUMP》發表連載，內容講述希望能和父親一樣成為一流獵人的少年「小傑」，與夥伴們的冒險故事。然而期間不只常常跳期休刊，甚至後期還長期休刊數回；自2018年底最後一次出刊後，便休刊至今長達3年，被封為「最常休刊的漫畫家」，漫迷還打趣表示，不知道「有生之年」能不能等到結局。
推特昨晚疑似出現《獵人 Hunter x Hunter》作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘發文透露「總之還剩4話」進度，一時嗨翻動漫圈登上熱搜。