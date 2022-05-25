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冨樫義博《獵人》復刊？今早再發手稿　「剩4話」嗨翻網

▲日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》復刊連載有望？疑作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘透露「剩4話」進度，今早再發手稿自稱是更新原稿進度的官方帳號，嗨翻動漫圈登上熱搜，讓苦等不到結局的漫迷嗨喊，「酷拉皮卡要下船了嗎」？（圖／翻攝自《週刊少年》官網）
▲日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》復刊連載有望？疑作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘透露「剩4話」進度，今早再發手稿自稱是更新原稿進度的官方帳號，嗨翻動漫圈登上熱搜，讓苦等不到結局的漫迷嗨喊，「酷拉皮卡要下船了嗎」？（圖／翻攝自《週刊少年》官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-25 12:03:38

日本知名人氣漫畫《獵人 Hunter x Hunter》復刊連載有望？疑作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘透露「剩4話」進度，嗨翻動漫圈登上熱搜，讓苦等不到結局的漫迷嗨喊，「酷拉皮卡要下船了嗎」？雖然官方尚未證實，但獲《一拳超人》作者村田雄介老師及前助手井上コウセイ認證，讓該帳號粉絲暴風突破百萬，今早還再度發出手稿，自稱是更新進度的官方帳號，令網友開玩笑淚訴真的是「從小等到做阿公」、「不用等孫子燒給我」。

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冨樫義博的《獵人 Hunter x Hunter》於1998年於日本《週刊少年JUMP》發表連載，內容講述希望能和父親一樣成為一流獵人的少年「小傑」，與夥伴們的冒險故事。然而期間不只常常跳期休刊，甚至後期還長期休刊數回；自2018年底最後一次出刊後，便休刊至今長達3年，被封為「最常休刊的漫畫家」，漫迷還打趣表示，不知道「有生之年」能不能等到結局。

推特昨晚疑似出現《獵人 Hunter x Hunter》作者「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」本人推特帳號，神秘發文透露「總之還剩4話」進度，一時嗨翻動漫圈登上熱搜。

雖然官方尚未證實，網友們第一時間也揣測可能是假帳號，但隨著《一拳超人》作者村田雄介老師及前助手井上コウセイ認證，主角小傑、奇犽的聲優也發出哭泣圖稿附和，還是吸引了不少粉絲、網友們朝聖，令該帳號追蹤數一夜暴風突破百萬。

▲該帳號今早再度發出手稿，自稱是更新原稿進度的官方帳號。（圖／翻攝自twitter@Un4v5s8bgsVk9Xp）
▲該帳號今早再度發出手稿，自稱是更新原稿進度的官方帳號。（圖／翻攝自twitter@Un4v5s8bgsVk9Xp）
今早「冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）」還再度發出手稿，自稱是更新原稿進度的官方帳號，再度讓網友開玩笑淚訴真的是「從小等到做阿公」、「不用等孫子燒給我」了。連冨樫義博的維基百科提及休刊爭議之處，也已有人更新「2022年5月24號 冨樫義博推特顯示還剩4話的貼文」。

《獵人 Hunter x Hunter》去年還曾被日本網友票選為「死前最想追完的動漫排行」第三名；由於最後一話內容停留主角之一的「酷拉皮卡」登船前往黑暗大陸，不只成為漫迷間最關心的事，還發展成網路迷因梗圖。如今可能復刊有望，也興起大家關切「酷拉皮卡要下船了嗎」？

▲漫畫家村田雄介推特轉發認證後，讓疑似「冨樫義博」本人帳號追蹤飆破百萬。（圖／翻攝自twitter@NEBU_KURO）
▲漫畫家村田雄介推特轉發認證後，讓疑似「冨樫義博」本人帳號追蹤飆破百萬。（圖／翻攝自twitter@NEBU_KURO）

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