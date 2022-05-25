搶票首頁大當機！虎航宣布優惠席次加倍、搶購時限延長
國人想出國旅遊的心情早已無法按耐！台灣虎航日前宣布，今（25）日上午10點開賣2022年冬季航班機票，全航線單程未稅只要798元起，引發許多消費者討論，今日上午虎航官網一日因無法承受搶購的大量IP湧入導致系統當機，對此，虎航表示，將延長優惠票售票截至日，同時更加倍釋出優惠席次，以示誠意。
虎航本次開賣航線包括，桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，原訂限時24小時優惠搶購自25日上午10點至26日上午9點59分止，全航線單程未稅798元起。
不過由於消費者非應熱烈，虎航宣布，因應早上官網塞車的狀況，為了回饋跟彌補虎迷們，將延長銷售時間至26日23點59分，並且加倍回饋優惠席次，以示誠意。
台灣虎航表示，本次推出單程未稅798元的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本周三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待，能儘速回到想飛就飛的日子。
另外在套票部分，此次共推出A、B、C共三款套票，不過目前僅剩每套售價為208,888元的C套票1套，購買及享有日本不限航點來回機票隨意搭套票，此次限量5套。