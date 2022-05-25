張善政拜會 趙少康挺：好牌不會被打爛、盼地方放下不平
國民黨桃園市長擬參選人張善政今（25）日拜會中廣董事長趙少康，針對民進黨立委鄭運鵬稱，黨主席朱立倫把張善政這張好牌打到爛，趙少康表示，感謝民進黨肯定是好牌，但好牌是打不爛的，黨中央在提名過程確實有不周到的地方，的確要彌補，而張善政是候選人，跟黨提名爭議無關，盼地方人士放下不平，桃園市長勝選最重要。
國民黨日前突襲徵召張善政，引發地方反彈，張善政昨日拜會桃園市議會行程又碰壁，今日到中廣拜會趙少康，張善政說，趙少康在媒體、政治的經驗都很豐富，趙少康跟他說，選舉很辛苦，但要當成是一件快樂的事，畢竟不是每人都可以經歷基層選舉，因此，本來這一週他非常辛苦，現在換個角度想，他會把選舉辛苦帶有快樂的這段過程，當成是人生重要的經驗。
媒體詢問，張善政是否想爭取戰鬥藍支持，趙少康說，張不只是要戰鬥藍支持，更是要所有選民支持，張善政本就不是國民黨籍，黨派色彩並不明顯，就是一個科技人，不用這麼用政黨色彩去看，就是該爭取的選票一票都不能放過。
至於鄭運鵬稱，朱立倫把張善政好牌打到爛，張善政原本不回應此問題，趙少康跳出來表示，感謝民進黨肯定張善政是一張好牌，而好牌是打不爛的，好牌就是好牌，黨中央在提名過程的確有不週到的地方，要去彌補，但張善政是候選人，黨的爭議跟張無關。
趙少康說，他也跟張善政說，政治就是為勤為誠，多握一雙手就多握一雙手，對於地方民代盡量展現誠意，爭取合作；贏得桃園市，不是張善政一個人的事，是整個國民黨的事，既然已經提名了，桃園地方人士應放下不平，以勝選為最大考量。
媒體詢問，是否會幫忙協調桃園，趙少康說，他相信朱立倫、張善政有能力處理，且張善政也已經在做了，應該不需要他出面，未來若是需要他站台、輔選，他都義不容辭。