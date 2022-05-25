疫情下家庭及照顧量能崩潰　民團提5大訴求

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婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，防疫紓困政策的「照顧盲」思維，導致政府只看醫療能量表面數字、只顧經濟發展、不看實際的家庭及照顧服務量能；美國、日本、韓國等國家都有提供防疫休假期間的薪資補貼，讓民眾可以安心配合防疫措施來休假照顧家人，反觀台灣卻是「防疫照顧假」不給薪，政府要求全民配合防疫、卻漠視眾多家庭的照顧崩潰困境。此外，去年相關統計已證實女性就業受到疫情衝擊的程度更嚴重，失業或被迫減班休息、減少收入者都以女性居多，但勞工紓困措施大多限於有加入就業保險的資格，許多女性因考量照顧家人需求而從事非典型就業或未加保。
台灣婦女展業協會秘書長林香如說，他們服務的單親女性在疫情衝擊下面臨最大的生活困難為經濟問題佔70%，多數因疫情而影響工作、收入減少，非典型就業者高達52%，部份單親女性連房租都繳不出來，連快篩劑的費用也成了負擔壓力。
家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋呼籲，政府應優先提供居家服務給長照家庭，並提供有薪的照顧假，貼補請假損失，且確保不被解僱。
台北市醫師職業工會成員許瑞珊表示，醫療人員在疫情期間，也跟大家一樣會面臨學校停課、小孩無處去的問題，家長若不是有強大後援，就必須在停課期間找到工作代理人，才能在家照顧小孩並協助線上課程，但疫情期間工作吃緊，不容易找到代理人。
國小教師翁麗淑說，這陣子教師們忙碌於不斷修正的停課或線上教學等各項處置工作，自己除了要照顧3個孩子，還要擔心學生學習情況，當改為線上教學或停課時，會聯繫不到某些弱勢孩子而擔憂其處境，疫情讓弱勢家庭更加弱勢。
民間團體提出5大訴求，呼籲政府應提供受僱者「防疫照顧假」期間的津貼，津貼數額以前一年度全體就業保險被保險人的平均投保薪資來計算，每日津貼約為1138元；「防疫照顧假」的請假事由應擴大為防疫期間受僱者，有需要照顧家庭成員者皆可申請；政府應補貼防疫期間「提供必要服務」的相關人員工作風險津貼，並給予各項防疫物資器材、相關訓練、補助托育及長照服務；政府應考量自營作業者亦有家庭照顧需求，提供與受僱者一樣的補償；勞工紓困方案應增加協助女性就業及非典型就業者的相關措施。
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