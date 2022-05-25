被譏「不自然、真的沒那麼漂亮」　陳美鳳親自回應了

65歲陳美鳳縱橫演藝圈40多年，影視歌三棲，尤其私下注重保養，是公認的美魔女女星代表，擁有「台灣最美麗歐巴桑」美稱。她平時常在粉專分享個人照，沒想到，去年底一張自拍特寫，被網友批判「臉不自然」，對此，陳美鳳也親自回應。
去年12月中，陳美鳳上傳一張自拍美照，她大波浪捲髮撥至一側，化全妝，穿V領上衣，雖然有美顏濾鏡修飾，但本身底子好，又勤於保養，整體凍齡又艷麗，贏得大批粉絲讚美，然而，有網友看法不同，留言「妝化得很美，但美顏相機太超過，不自然，講真話又會被粉絲追殺」、「真的沒有那麼漂亮」。
該張照片的負評，隔了5個多月被陳美鳳看到，她親自回覆「收到」2字，並附上笑臉與愛心符號，完全沒有動怒，粉絲肯定陳美鳳情商之高，難怪可以長紅至今，陳美鳳則謙虛地說：「你人真好，我很感謝造型團隊的用心協助，當然有濾鏡也加分囉！」
陳美鳳過去幾張照片，曾被網友譏笑撞臉小8歲楊繡惠，還有人留言調侃「同一個醫師」，當時陳美鳳表示：「其實鳳鳳從沒反對微整，有時候也會用濾鏡拍照，真的是特別美，很多粉絲都會誇獎讚美，但也有很多人會說是整過頭了，總之謝謝所有的批評和指教，美的標準因人而異，自己看得順眼開心最重要，而我本人算還接地氣的水啦～俗水阿俗水。」（編輯：楊穎軒）