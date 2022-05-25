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CDC祭誘因！65歲以上6月底前接種疫苗可獲2劑快篩

▲6月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲6月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-25 13:44:13

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，為鼓勵長者完全接種疫苗，指揮中心陸續以電子郵件或電話通知各縣市衛生局，6月底前施打疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。但因各縣市仍需安排倉儲作業以及將快篩配送到合約醫療院所，指揮中心尊重各縣市啟動政策的時間。

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指揮中心強調，鑒於本土疫情持續升溫，疫苗接種是避免感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，籲請尚未完全接種的65歲以上長者，儘速完成疫苗接種，保護自身及親友健康。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑疫苗者，請記得攜帶「疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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