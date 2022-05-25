陳時中適合選北市？陳建仁：他是人才、適合任何行政職務
前副總統陳建仁今（25日）接受Yahoo TV網路節目訪問時，談到衛福部長陳時中的防疫表現，他直言陳時中當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。
陳建仁今日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪，對於近日在野黨頻頻砲轟陳時中的防疫表現，且認為其不能落跑去選舉，陳建仁對此說，要看防疫表現好不好，聽聽看國外媒體怎麼問問題就知道了。
陳建仁說，最近許多國外媒體訪問自己，問問題時是問「台灣防疫為何可以做這麼好？」、「台灣的疫情指揮中心為何可以得到這麼高的公信力？」，從這個角度來看陳時中，他當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物。
至於在野黨的砲轟，陳建仁表示，民主的國家一定會有反對黨意見，但人民智慧搞不好比政治人物還要高，會做出很好的判斷。
另外，至於是否認為陳時中適合投入台北市長選戰？陳建仁表示，他並不知道陳時中個人的想法，但從一路以來的表現來看，陳時中很會溝通、協調，也很有判斷力、決斷力，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。