COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳時中適合選北市？陳建仁：他是人才、適合任何行政職務

▲前副總統陳建仁表示，陳時中很會溝通、協調，也很有判斷力、決斷力，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲前副總統陳建仁表示，陳時中很會溝通、協調，也很有判斷力、決斷力，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-25 13:43:53

前副總統陳建仁今（25日）接受Yahoo TV網路節目訪問時，談到衛福部長陳時中的防疫表現，他直言陳時中當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁今日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪，對於近日在野黨頻頻砲轟陳時中的防疫表現，且認為其不能落跑去選舉，陳建仁對此說，要看防疫表現好不好，聽聽看國外媒體怎麼問問題就知道了。

陳建仁說，最近許多國外媒體訪問自己，問問題時是問「台灣防疫為何可以做這麼好？」、「台灣的疫情指揮中心為何可以得到這麼高的公信力？」，從這個角度來看陳時中，他當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物。

至於在野黨的砲轟，陳建仁表示，民主的國家一定會有反對黨意見，但人民智慧搞不好比政治人物還要高，會做出很好的判斷。

另外，至於是否認為陳時中適合投入台北市長選戰？陳建仁表示，他並不知道陳時中個人的想法，但從一路以來的表現來看，陳時中很會溝通、協調，也很有判斷力、決斷力，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。

巷仔內／綠主委改選！英系掌北市挺陳時中　正國會有守成

在野黨轟疫情！大數據：綠聲量趨穩、藍內亂、白營靠他撐

陳建仁5面向談防疫　估台灣解封「逐步下樓梯」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀