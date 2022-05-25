「疫後紓困」獲蔡英文承諾　北市府最快五月公布紓困計畫

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徐弘庭則直言，景氣狀況也反映在交通，疫情爆發後3月到5月台北捷運平均日運量接近腰斬；5月公車日運量僅賸67．5萬人次，較今年疫情爆發前減少超過40萬人次。人流如此，這些苦撐的商家的慘況可想而知，台北市還要等到什麼時候？
陳炳甫表示，在他選區已經有很多市場及商圈向他反映，受疫情影響嚴重影響生意，亟須政府重視紓困。去年政府有提供延稅，補助，貸款等多項補助，今年卻沒有新的紓困方案。闕枚莎也說，今年並沒有比去年好，北市府許多紓困政策都還在觀望，好像沒有升三級，政府就不作為，但包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導，都應該盡早確定如何續行，或是新增紓困辦法。
對此台北市財政局副局長沈榮銘回應，去年有提出9大紓困措施，今年由財政局負責統整各機關紓困方案，完成統整與彙整後會再和台北市長柯文哲報告。沈榮銘表示，基本會以2021年9大紓困為基底做盤整檢討，像是去年「減租」部分，今年一定會有，而延稅、降稅也有持續進行，但需要彙整各單位措施，並經過意見討論，以及向柯文哲報告後才能有總體結論，預計會在5月底提出，時間則追溯至5月1日開始適用。
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