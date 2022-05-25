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「疫後紓困」獲蔡英文承諾　北市府最快五月公布紓困計畫

▲國民黨台北市議員王鴻薇等人，25日召開「北市府零紓困」記者會，會中北市府也承諾，最快五月底前會公布相關紓困計畫。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲國民黨台北市議員王鴻薇等人，25日召開「北市府零紓困」記者會，會中北市府也承諾，最快五月底前會公布相關紓困計畫。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-25 14:01:10

總統蔡英文昨（24）日下午前往台北榮民總醫院，陪同出席的副市長黃珊珊也在致詞時向蔡英文喊話，希望在這波疫情後，中央在紓困等相關計畫能夠有所協助。對此蔡英文也予以承諾，並表示最近經濟部已經開始參與紓困方案，後續還會看整個防疫預算還有沒有足夠經費支應。而台北市財政局方面今（25）日也表示，去年有提出9大紓困措施，今年由財政局負責統整各機關紓困方案，完成統整與彙整後會再和台北市長柯文哲報告。

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國民黨台北市議員王鴻薇，與同黨議員闕枚莎、陳炳甫、吳志剛、徐弘庭等人一同召開記者會。王鴻薇指出，受到疫情影響，不少民眾慘放「無薪假」或是「被離職」，王鴻薇表示，去年4月分減少工時人數723人次、5月份1493人次，今年4月份未審核已經有2283人次、5月份半個月就1214人次，兩個月恐都將近要2~3倍成長，商家沒生意，倒楣的就是勞工。

徐弘庭則直言，景氣狀況也反映在交通，疫情爆發後3月到5月台北捷運平均日運量接近腰斬；5月公車日運量僅賸67．5萬人次，較今年疫情爆發前減少超過40萬人次。人流如此，這些苦撐的商家的慘況可想而知，台北市還要等到什麼時候？

陳炳甫表示，在他選區已經有很多市場及商圈向他反映，受疫情影響嚴重影響生意，亟須政府重視紓困。去年政府有提供延稅，補助，貸款等多項補助，今年卻沒有新的紓困方案。闕枚莎也說，今年並沒有比去年好，北市府許多紓困政策都還在觀望，好像沒有升三級，政府就不作為，但包括降稅、延稅、降租、減租、免租、優惠、補貼、企業貸款、就業輔導，都應該盡早確定如何續行，或是新增紓困辦法。

對此台北市財政局副局長沈榮銘回應，去年有提出9大紓困措施，今年由財政局負責統整各機關紓困方案，完成統整與彙整後會再和台北市長柯文哲報告。沈榮銘表示，基本會以2021年9大紓困為基底做盤整檢討，像是去年「減租」部分，今年一定會有，而延稅、降稅也有持續進行，但需要彙整各單位措施，並經過意見討論，以及向柯文哲報告後才能有總體結論，預計會在5月底提出，時間則追溯至5月1日開始適用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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