中市薪資六都最低　議員質疑宜居城市？

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陳淑華表示，根據勞動部今年3月底最新勞工勞退提繳工資行情統計，全台「薪情」最好的縣市是新竹市，平均月提繳工資達66356元，其次是新竹縣的50298元及台北市的49095元；新竹市、縣近三年工資漲幅也是全台前兩名，分別達13.8％及8.64％，也顯示竹科恐「墊高」了全台薪資成長。另六都以台中市提繳工資35686元最低，為何台中市甚至還不如離島的連江縣跟雲林、苗栗。
勞動部的勞退提撥工資成長率以每年三月的資料，在105到107年台中市都位列全國前三，108、109、110年以後就掉到第8、9名，從績優生變中段班，可以頒退步獎給盧秀燕。
陳淑華說，過去大家認為苗栗發展相對較慢，但最近幾年，苗栗已脫離低薪、低發展的狀況，竹科的半導體產業聚落蔓延到苗栗，成就了苗栗發展。這幾年來，台中市做了什麼？產業政策沒有！經濟發展是房地產市場熱絡帶起來。勞工薪資階級（工薪階級）的薪情卻是很差，低薪環境將使得人才降低來台中意願。
陳淑華指出，自從中科開發以來，帶動台中市產業升級後，前兩任市長都將產業升級、轉型列為重要施政重點。但這兩三年，除了配合中央、經濟部以外，沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！
陳淑華認為，中科、機械五金，未來發展潛力可期，對於電動車、AI、航太機械等產業具有相當優勢的發展機會，可是目前盧市府只想著撒錢滿足小確幸，只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？
市長盧秀燕表示，勞工薪資計算方法對台中不公平，來台中投資的公司因總公司不在台中，依國家薪資計算，薪資將歸到總公司，也建議公司投資台中可成立子公司，讓薪資歸到台中市，市府也會繼續努力提高勞工薪資。
經發局說，員工的薪資結構分為本薪和外加兩種，台灣一般本薪都報不高。全台薪資所得最好為新竹縣市及台北市，台中市吸引許多高科技公司、商業及服務業投資，但其總部大多在台北、新竹，薪資都報到總公司；台中將努力轉型，如台北和新竹縣市以總部和科技業來調整薪資結構。