中市薪資六都最低　議員質疑宜居城市？

台中市是台灣的宜居城市？民進黨市議員陳淑華、邱素貞等人在市政總質詢指出，根據 2 月主計總處「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中市的全年總薪資 59.1 萬元是六都墊底；日前勞動部「全國勞工勞退提繳工資行情」，近年台中市的薪資，一樣是六都墊底，還不如離島的。

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陳淑華表示，根據勞動部今年 3 月底最新勞工勞退提繳工資行情統計，全台「薪情」最好的縣市是新竹市，平均月提繳工資達 66356 元，其次是新竹縣的 50298 元及台北市的 49095 元；新竹市、縣近三年工資漲幅也是全台前兩名，分別達 13.8 ％及 8.64 ％，也顯示竹科恐「墊高」了全台薪資成長。另六都以台中市提繳工資 35686 元最低，為何台中市甚至還不如離島的連江縣跟雲林、苗栗。

勞動部的勞退提撥工資成長率以每年三月的資料，在 105 到 107 年台中市都位列全國前三， 108 、 109 、 110 年以後就掉到第 8 、 9 名，從績優生變中段班，可以頒退步獎給盧秀燕。

陳淑華說，過去大家認為苗栗發展相對較慢，但最近幾年，苗栗已脫離低薪、低發展的狀況，竹科的半導體產業聚落蔓延到苗栗，成就了苗栗發展。這幾年來，台中市做了什麼？產業政策沒有！經濟發展是房地產市場熱絡帶起來。勞工薪資階級（工薪階級）的薪情卻是很差，低薪環境將使得人才降低來台中意願。

陳淑華指出，自從中科開發以來，帶動台中市產業升級後，前兩任市長都將產業升級、轉型列為重要施政重點。但這兩三年，除了配合中央、經濟部以外，沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！

陳淑華認為，中科、機械五金，未來發展潛力可期，對於電動車、 AI 、航太機械等產業具有相當優勢的發展機會，可是目前盧市府只想著撒錢滿足小確幸，只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？

市長盧秀燕表示，勞工薪資計算方法對台中不公平，來台中投資的公司因總公司不在台中，依國家薪資計算，薪資將歸到總公司，也建議公司投資台中可成立子公司，讓薪資歸到台中市，市府也會繼續努力提高勞工薪資。