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巷仔內／北市硬仗！蔣萬安若不改變策略　市長將拱手讓人

▲蔣萬安被國民黨正式提名為台北市長參選人。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）
▲蔣萬安被國民黨正式提名為台北市長參選人。（圖／記者葉政勳攝，2022.05.25）

記者余祥／特稿

2022-05-25 17:32:45

年底台北市長選戰，對藍綠而言都是重中之重，國民黨今（25）日正式提名國民黨立委蔣萬安參選後，綠、白也將就定位，選戰即將開打。面對北市副市長黃珊珊來勢洶洶，「萬安警報」已經響起，蔣萬安若不能改變選戰節奏與策略，在「三腳督」戰況下，不但佔不了優勢，還可能因為泛藍分裂，把北市長拱手讓給民進黨。

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年底北市長一戰，三腳督戰況幾成定局，國民黨提名蔣萬安參選，衛福部長陳時中是綠營熱門人選，台北市副市長黃珊珊擬將代表白色力量參戰。

過去台北市的政治結構一向被視為藍大於綠，但蔣萬安的這一仗卻不好打，在對手方面，黃珊珊有行政資源，享現任優勢，比起蔣萬安，更受中間選民所支持。更重要的是，黃珊珊過去是親民黨籍，也是泛藍的一員，只要棄保效應無法操作成功，蔣萬安票源一旦被黃珊珊分散，綠營就十分可能漁翁得利，重蹈覆徹。

而在個人魅力方面，蔣萬安保守的政治性格，讓他在媒體上的呈現索然無味，僅管每天都有不同的時事議題，但蔣萬安的回答總是千篇一律，與跟著柯文哲炮打中央的黃珊珊有很大的差異。

不只政治魅力不夠，蔣萬安的親和力在地方也有微詞。過去地方頻傳，蔣萬安很少出席地方活動，與里長並不熟絡，反觀黃珊珊勤跑地方，深入經營藍營里長藉機拔樁，更利用行政優勢，時常承諾里長所需要的經費、建設等，在里長圈頗受好評。

▲朱立倫在國民黨中常會宣布台北市長提名參選人為蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.25）
▲朱立倫在國民黨中常會宣布台北市長提名參選人為蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.25）
在選戰策略方面，蔣萬安僅管身為蔣家後代，一直希望走中間路線，在選擇戰場方面，關注勞工權益、同性婚姻等年輕人重視的議題，近日又對中正紀念堂轉型拋出不同構想，引發深藍反彈，在蔣萬安爭取年輕、中間選票時，卻沒有固守深藍支持者，顧此失彼。

從近年的選舉可見，深藍未必會繼續含淚投票，比起投給國民黨，更重要的目標是拉下民進黨，偏藍的黃珊珊若訴求正確，也可能成為深藍寄託對象。

最後是用人方面，蔣萬安決策核心小，團隊規模也小，不足以打市長格局的選戰；近日蔣萬安團隊還爆跳船潮，原本延攬藍營青年張煥霖加入競選團隊，但卻因為不願承諾張發言人的位置，張擬在6月加入對手黃珊珊團隊並擔任發言人一職，前台北市議員羅智強也婉拒加入蔣萬安團隊，卻願意與柯文哲會面，白色力量正一步步壯大自身實力。

蔣萬安北市長民調從原本的遙遙領先，到與對手差距只剩誤差範圍，若不趕快重整旗鼓，找到優秀的競選團隊，並且調整選戰的節奏與策略，面對綠營及白色力量，恐怕會是一場硬仗，能否為國民黨收復失土，誰都沒有把握。

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