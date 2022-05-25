內幕／綠拚奪回北市！陳時中變數大　林佳龍續練功爭提名

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黨內高層表示，滾動民調持續在進行，仍屬陳時中、林佳龍較有優勢，在三腳督的情況下，都很有機會替民進黨贏回首都；而鄭麗君、林右昌的民調則稍微落後，不過在綠營根本還沒有確定候選人的情況下，就有這樣的民調，也確實都有實力一搏，更代表民進黨在北市的組織穩固。
黨內人士則分析，英系力挺陳時中出馬角逐台北市長是眾所皆知，惟現在疫情嚴峻，陳時中能否順利轉場，又由他代表參選究竟是否是招好棋？每天的情況都有所改變，有太多不確定性。陳時中除繼續做好防疫展現執政能力外，暫時也沒有辦法有太多動作，黨內其他人選也必須要做好上陣的準備。
派系人士表示，在英系台北市議員張茂楠當選台北市黨部主委之後，雖各界認為陳時中出馬的機率大大提高，惟張茂楠力挺陳時中的態度也轉趨低調，最後還是要由蔡英文做最後決定。
綠營北市民代則認為，陳時中與林佳龍各有擁護者，但2人都有全國高知名度，在基層反應都不錯。陳時中的防疫受到肯定，林佳龍有台中的執政經驗，尤其城市風貌與文化改變等政績有目共睹，這剛好是台北市近年停滯且缺乏的。
該民代說，近來基層除了有持續勸進陳時中、認為陳參選會讓綠營吃下定心丸的聲音外，力挺林佳龍的也不在少數。最近在台北街頭更有許多支持者掛上「林佳龍第一」的看板力挺，首都之戰民進黨絕對大有可為。
據了解，林佳龍擔任交通部長期間，對於北市的交通規劃等本就有所著墨，也算相當熟悉，近來林也持續與正國會智庫討論、研擬台北市政，也持續拜會專家學者「上課」，對北北基桃首都圈的發展持續進修、做足準備，無論最後是否由自己出馬，相信都能有所貢獻。
親龍人士透露，林佳龍目前戶籍仍在台中市，若要參選台北市長，必須在7月26日前完成戶籍設籍並期滿4個月，林佳龍對此也慎重思考中。
綠營人士認為，民進黨在首都已經24年沒有執政，上次執政是陳水扁市長時代，當時對於台北市的行政效率改善、市政建設大躍進至今都還讓人印象深刻。而綠營長年執政的高雄市、屏東縣不只硬體建設大躍進，城市景觀、文化建設等都後來居上，市民、縣民光榮感也相當高，相信對比停滯不前的首都市政，連一個大巨蛋都搞不定，台北市民想必點滴在心頭。
該人士分析，近來多次大選，綠營在北市已經不若以往處於劣勢狀態，除了總統蔡英文2016年、2020年2次大選都得票過半外，北市的立委若加上與綠營友好的林昶佐，民進黨也拿下剛好半數的4席，今年底北市長選戰，民進黨大有可為。
另名曾參與台北市長選戰的黨內人士表示，蔣萬安宣布參選後，勢必會受到更全面的檢驗，過去逃避的問題、怯戰的議題都要直球對決，從蔣萬安擔任立委5、6年的反應來看，實在不看好。
該人士說，幾個月來蔣萬安民調就算領先，也沒有拉開差距，甚至還有落後的民調。以連勝文2014年參選台北市長時為例，宣布參選時的民調就是高點了，蔣雖然經歷過2次立委選戰，但其與連勝文一樣，始終避答敏感問題，在長期的選戰來說是相當大的劣勢；而選戰開打後，蔣萬安的身世爭議想必會受到更大關注，其社會形象恐會持續扣分，「進而成為連勝文2.0」。
「最理想的狀況，還是要在7月17日民進黨全代會前搞定台北市長人選。」黨務人士指出，在全代會之前，綠營對於北市的布局確實沒有這麼急，但隨著國民黨確定推出蔣萬安，就連桃園市的人選都已定，若民進黨在北北桃拖到8月登記截止日才確定，確實有點太晚。相信高層現在應該會加緊腳步，盡早確定北市長候選人，更能讓其與議員候選人開始全力衝刺。