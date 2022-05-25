《彈射世界》繁中版週年慶　夢想紋章、星導石大放送

彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》迎接繁中版一週年，官方祭出「1週年慶3彈」限定Mission，玩家可獲得豐富的夢想紋章及星導石獎勵。每日1次免費10連抽轉蛋，最多抽取50次轉蛋；彈射賞首次推出活動挑戰結合抽獎遊戲，多款實體周邊、虛寶有機會帶回家。此外，玩家們期待的「無償保底機制」搶先體驗版上線，250點可任意兌換Pick Up角色，同場加映「復刻角色精選轉蛋」泳裝角色強勢回歸。
《彈射世界》分別於5月26日、6月3日、6月8日接連推出「1週年慶3彈」限定Mission，完成期間挑戰可獲得各種元素獎勵，通過第1彈可加碼獲得「夢想紋章」×50，3彈全數完成加碼獲得「無償星導石」×1500。每日1次免費10連抽轉蛋則於明（26）日至31日登場，活動期間每日1次免費抽取，最多50次轉蛋，玩家們別錯過。
「彈射賞」官方首次推出活動挑戰結合抽獎遊戲的限定活動，5月31日至7月31日期間，參加多人協力BOSS指定難度、並達成指定次數，累積50次，可獲得1次「彈射賞」抽獎資格。有機會獲得萊特娃娃、T-shirt、星導石等多款實體周邊及虛寶獎勵。抽獎次數無上限，獎品抽完為止。
玩家眾所期待的「無償保底機制」搶先上線體驗網頁，5月26日至遊戲系統正式登場前，玩家使用角色轉蛋券、星導石，進行轉蛋皆會累積「兌換點數」，點數達250點，即可任意兌換該轉蛋池一名Pick Up角色。
同步釋出「復刻角色精選轉蛋」超人氣的泳裝角色們回歸！5月26日至5月31日，限定★5「米亞」、★5「伊兒彌」、★5「蓓爾榭提亞」、★5「愛麗絲」、★5「拉傑爾特」，限定★4「芮絲卡」、★4「莉潔兒」、★4「傑拉爾」、★4「瑪爾格莉特」機率上升中。