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本土劇男星爆性騷女教練！傳裸照自豪「下面」被認證

▲張哲豪疑性騷擾健身教練芭奈。（圖／民視）
▲張哲豪疑性騷擾健身教練芭奈。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-05-25 19:30:00

36歲張哲豪在民視《多情城市》飾演反派「潘威廉」走紅，是本土劇裡的熟面孔之一，今（25日）他被「健身界賴品妤」、22歲正妹教練芭奈指控性騷擾，張哲豪透過IG傳鹹濕對話、女性裸露照片，向芭奈展開追求，讓對方感到不舒服。

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▲健身教練芭奈神似賴品妤。（圖／翻攝芭奈IG）
▲健身教練芭奈神似賴品妤。（圖／翻攝芭奈IG）
據《CTWANT》報導，芭奈和張哲豪4月開始在IG上聊天，張哲豪以拍Model卡為由，邀請芭奈來家裡拍照，並傳給她自己以前的作品，其中不乏一些女子僅著內褲、手抱裸胸的清涼照，他進一步表示要個人資料，向芭奈索取三圍、手機號碼跟比基尼照片。

▲健身教練芭奈身材火辣，符合張哲豪理想型。（圖／翻攝芭奈IG）
▲健身教練芭奈身材火辣，符合張哲豪理想型。（圖／翻攝芭奈IG）
此外張哲豪在私訊裡大開黃腔，他透露因為自己下體雄偉，所以希望女友不能貧乳，要「有點胸圍」，他告訴芭奈：「就是以前每一人都說我XX，我都覺得在唬爛，結果後來遇到一個西班牙女生，才知道喔原來不是騙人。」諸如此類的對話讓芭奈不適，痛批噁心。

▲張哲豪向美女教練芭奈道歉。（圖／翻攝張哲豪臉書）
▲張哲豪向美女教練芭奈道歉。（圖／翻攝張哲豪臉書）
對此，張哲豪表示第一時間看到報導很錯愕，更多的是抱歉及自責，「因為在交流過程中，我太粗心大意地自以為我們是好友關係，可以聊到那些話題，而沒有察覺自己的言語已經造成您的不適，讓您有了不愉快的感受，是我的不足。」

對於張哲豪桃色風波是否影響民視《黃金歲月》的演出？民視表示：「《黃金歲月》會給張哲豪多一點時間處理，加上劇情本來就不是以他的故事發展為主，不影響劇情的作業。」
 

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