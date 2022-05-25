3成企業上班模式變動　政府建雲端管理系統補助半價

疫情升級，根據104調查有3成企業進班模式出現變動含啟動分流上班15.7%、提供家中有高風險族群者申請居家辦公11.4%、全員居家辦公3.6%，如何進行遠端假勤管理跟工作管理，請假與薪資給付問題都讓企業傷透腦筋！104企業大師配合台灣雲市集工業館服務廣大中小微型企業，提供可彈性因應需求、配合法令調整設定的雲端管理工具，幫助企業儲備系統化管理能量，政府負擔50%，協助企業跨出數位轉型第一步。
補助對象不限產業，凡中小企業或有稅籍登記的營利事業皆可申請，欲申請業者需先至台灣雲市集註冊取得3萬點數，線上選購方案。104人資學院總經理花梓馨指出，中小企業常陷於行政瑣事泥淖中，104企業大師能幫企業提升70%人事作業效率，把時間花在經營管理及留住人才。法令變動第一個要調整的就是系統，最基本的防疫隔離假、照顧假、疫苗接種假等皆可自訂為企業大師人資管理系統防疫相關假別，員工還能手機APP填寫工作日誌，方便主管掌握進度，遠端工作溝通更簡單。
雲市集工業館補助對象則限製造業工廠登記資本額1億元以下或員工數未滿200人企業，欲申請業者需先至雲市集工業館註冊取得20萬點數，線上選購方案，中小型製造業生產成本高，為減輕企業負擔，雲市集工業館補助最高20萬點數，強化中小型製造業數位營運能力。
以製造業最迫切需要的「零接觸」打卡，企業大師人資管理提供智能溫測考勤管理解決方案，員工可使用手機打卡輸入體溫，當體溫異常時同步紀錄，即時通知公司主管和HR，有效啟動後續應變措施。此外，管理後台可隨時確認出勤狀況，假勤系統配合勞動法令調整設定，減輕繁瑣的紙本作業，因應企業中長程發展，提升數位競爭力。