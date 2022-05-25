不止8大症狀！幻聽幻覺、長時間睡眠都可能是腦炎徵兆

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而持續昏睡的部分則是因為大腦如果受損，就很難保持清醒。一般睡得香甜的人受到打擾會可能會伸懶腰或起床氣，但大腦受損的人「睡覺時甚至會痛苦呻吟」，就如同中風病人或腦傷患者倒地不起叫不醒，與一般的睡眠狀況相差甚遠。
如果發生持續嘔吐，首先要理解到嘔吐的原因很多，腸胃炎或腦震盪都會吐，病毒性腦炎造成大腦細胞受損、腦壓持續上升是嘔吐的原因，既然嘔吐原因是來自腦而不是胃部，即使胃吐光了還是會持續作嘔，而且多半伴隨神經相關症狀比如頭痛、畏光、抽搐。
抽搐症狀方面，大腦細胞損之後，腦細胞的指令電流無法正確地傳遞或亂放電，因此會出現類似像卡通中觸電身體抖動抽搐的現象。
而何謂「意識不佳」？除了很難保持清醒、昏昏沉沉，想像喝醉酒胡言亂語或亂發脾氣的樣子，有時候會出現一些難以解釋的現象，比如看到房間有恐龍在飛或媽媽變成怪物之類的幻覺，或是平時乖巧的孩子忽然脾氣暴烈、喃喃自語或奇怪的行為，這些難以解釋的現象一定要聯繫醫師，而不是收驚就好。
如果有持續頭痛，大腦受損、腦壓上升、腦膜受到侵犯都可以引起頭痛，這種頭痛不容易被止痛退燒藥緩解，而且容易伴隨畏光、步態不穩、意識不佳，需要綜合判斷認定。
肌躍型抽搐則是肢體突然出現短暫數秒、快速屈伸的抖動現象，有點像孩子受到驚嚇或者貓咪要甩掉爪子上的泥巴那種動作，於淺睡時發作特別頻繁，此動作於正常兒童時偶而可見。若發作次數越來越頻繁、持續太久，或連白天清醒時也出現則不正常。
最後是步態不穩，是由於管理平衡的小腦、前庭神經受損、或者掌管意識的大腦受損，都有可能出現不同型態的步態不穩，走路跌跌撞撞、無法平衡，就像喝醉酒一樣。
麥建方指出，上述舉例也許稍有誤差，最重要的還是請醫師依據整體症狀做綜合判斷，比如醫師還會評估呼吸、心跳、血壓、血糖等等腦幹與自律神經的問題，必要時也有檢查可以安排，目前新冠感染造成兒童死亡率僅十萬分之1.7，低於美國與日本，呼籲家長們戒慎但不恐懼，準備好兒童專責醫師的聯繫資源，不過值得注意的是目前全球只有香港、台灣出現腦炎嚴重併發症，是否和人種、血緣等相關未來值得關注。