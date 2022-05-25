特企／米家樂推出益生菌咖啡　享受生活顧循環！

現代人生活忙碌常吃油膩外食，加上緊張的壓力，這些都會影響腸道裡的菌群。米家樂好菌製造所特別研發製作「菌活きん かつ益生菌咖啡」，結合咖啡和益生菌，讓大家可以在享受咖啡與生活的同時，也可以促進循環。
咖啡特別嚴選自然農法，使用100%阿拉比卡豆製作，喝起來不是只有一般咖啡苦酸甜的呆板味道，而是帶有堅果與可可的香氣。特別找專業烘豆師烘豆，精準掌握烘焙程度與時間，讓口感醇厚柔和。因為注重咖啡的新鮮度，每天會精準計算訂單和製作量，堅持在顧客下單後才開始烘豆、研磨、包裝，提供最新鮮的咖啡。另外，使用日本進口的濾掛袋，擁有獨特悶蒸技術，所以不需要專業高超的沖泡技巧，每個人都能製作出一杯美味的咖啡，也讓「菌活きん かつ益生菌咖啡」確保所挑選的豆子可以完美呈現希望的風味。
曾百慧董事長從年輕時就喜歡推廣自然健康的產品，最一開始是製作有機蔬菜，但發現有機蔬菜是治標不治本，健康應該要是由內而外。偶然認識陳炎要祥博士，了解微生物對人體的重性，兩人開始投入研究，致力於找出真正有效的菌種，經過多年的研究才研發出現在的芽孢菌，為了確保益生菌可以平均分散在每一克咖啡粉，「菌活きん かつ益生菌咖啡」使用濾掛包的形式，而且直接沖泡即可享用，隨身攜帶非常方便！