「搬屍體」戲謔房價　女星看劇本哈哈大笑

何超儀近年來不僅在好萊塢電影參與演出，也積極投入影視作品的製作，這次身為出品人，籌備已久的全新喜劇電影《死屍死時四十四》上周末在香港舉辦開鏡儀式，也是她首次沒有參與演出自己投資的電影。看完劇本後，原本想爭取演出機會的何超儀，才發現演員其實已定，當她看到名單後，大讚演員實在太符合故事裡的角色設定，因此馬上打消爭取演出的念頭，甘願退居幕後，擔任投資人與監製，自認「心服口服」！她不諱言的說：「每一個角色都想演，但每位演員都是非常有天份、演技厲害！毛舜筠、鄭中基的演技沒話說，他們的樣子完全就是故事裡的角色設定，沒關係，我來參與監製也好。」由於演員陣容十分堅強，也讓她對此片非常有信心！
《死屍死時四十四》由何超儀出品，並和《絕世好Bra》資深監製錢小蕙共同監製，由新銳導演何爵天執導，卡司陣容包括《家有喜事》毛舜筠、《葉問》黃又南、香港天王鄭中基、《骨妹》余香凝，以及香港偶像團體「MIRROR」成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）等，每個都是一時之選，令人非常期待。《死屍死時四十四》描述準備賣房的一家人，卻被家門口突如其來的一具屍體完全打亂了賣房計畫，他們擔心變成凶宅之後房價會一落千丈，於是全家人便密謀合力把神祕屍體搬出去，卻在搬運過程引發一連串爆笑的事件，整個故事充滿了黑色幽默，令人發笑。
何超儀曾以電影《豪情》奪下香港電影金像獎最佳女配角，當時她在片中飾演「口技高超」的妓女，大膽挑戰各種突破尺度的演出，監製就是《死屍死時四十四》的錢小蕙。她表示：「錢小蕙的電影都是好玩、好看的。《死屍死時四十四》故事非常有趣，不同以往得要逼自己看完劇本，這次故事一路讓她哈哈大笑，一口氣順暢看完劇本，代表故事已經成功一半。」
《死屍死時四十四》讓何超儀想起她在2010年所出品與主演的《維多利亞壹號》，兩部電影不約而同講述香港居高不下的房價議題，高房價讓大部分香港人都負擔不起，為了買房子而面臨巨大的壓力，因此當她看到劇本時就深受吸引，對於故事很有感觸。她說：「《維多利亞壹號》比較殘忍、血腥，《死屍死時四十四》則是比較清新卻帶黑色幽默。」她祝願這部電影完成的時候，人人都可以擁有自己的房子。
《死屍死時四十四》原訂去年12月開拍，因毛舜筠前往加拿大探望女兒被滯留當地，一路延至現在才開拍，但她表示這個劇本真的太吸引人，無論如何都要參加演出。而鄭中基飾演的計程車司機，在片中苦苦追求毛舜筠，為了有別以往的形象，他這次還為了電影增肥了13公斤！而拍完後又要為了年底在台灣舉行的演唱會減肥，可說是非常大的挑戰。
新銳導演何爵天曾參與《破風》、《激戰》等電影製作。何超儀對導演相當有信心，並表示：「監製 Amy（錢小蕙）推薦的，她幫我把關，我有信心！這次有好劇本、好監製、好導演、好演員，已經贏了一半。」（編輯：楊穎軒）