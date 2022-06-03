灌水泥深埋4名親生嬰！日本窮婦自首棄屍：我真的養不起

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「我生了4個小孩，然後用水泥埋在我家的水桶裡。」齋藤真由美這句話一時間引爆日本的壓抑社會，對於這名窮婦為何會犯下如此駭人聽聞的案件，各家媒體與民眾們有著種種討論與猜測，甚至有不少網友獵奇肉搜本人，卻發現齋藤本人背後疑點重重。
其實這已經不是日本頭一遭「水泥殺人」的犯罪事件，日本東京於1988至1989年間，4名少年曾誘拐一名無辜的17歲女高中生到住所，輪流性侵並禁錮她41天，最後女高中生不堪折磨死亡，警方調查發現，這四名少年竟冷靜地將女高中生的屍體灌入水泥並棄置遠處，屍檢結果更查驗出女高中生下體曾被點火虐待，這就是震驚全日本的「綾瀨女子高中生水泥埋屍案」；而此次事件也喚起日本人對於這宗駭人案件的想像，「是如何冷血的母親，才會把親生子女灌入水泥殺害呢？」
當時的警方表示，搜查人員在齋藤真由美的住處找到4個紙箱和一個灌滿水泥的水桶，經過「Ai死亡影像判別」，確認裡頭確實存有4具嬰兒遺骸，證明齋藤所言不假，並依遺體遺棄罪將她逮捕。
不過警方表示，齋藤真由美最初其實是與20多歲的兒子於2015年搬到大阪寢屋川市居住，並將小小嬰屍一同帶來。然而，齊藤除了承認殺害4名幼嬰、棄屍外，還聲稱4名嬰兒都不是胎死腹中，而是被其親手殺害。
「那麼孩子的父親呢？」
面對警方提問，齋藤僅淡淡回應四個小孩的父親都是同一名男性外，還表示這名男性並不知情自己有生小孩，更別提後續的殺害、棄屍行為。
有網友發現，齋藤住家附近的鄰居曾在網路上表示，齋藤每天都挺著大肚子做家事，直到某天肚子開始消了下來，但她卻沒有帶小孩玩過，家裡也靜悄悄的並沒有「嬰兒居住」的跡象，「我記得這種情況大概2、3年就會出現一次，所以好像看過她大肚子3次。」，對於是否為父親來接走小孩感到疑惑，卻無法多問。
「親生父親」真實身分存疑外，鄰居和日媒對與齋藤一同搬入新居的「兒子」也感到好奇，然而對於跟在齋藤身邊的男人，不同人卻有著不同印象。當地女性鄰居表示齋藤那時候剛搬過來，身邊有一個看起來跟她年紀差不多的男人，還有一個20幾歲的少年，「那應該是她兒子，但是否男人就是丈夫就不一定了」，另外《朝日新聞》則稱齋藤的兒子是10幾歲的少年、日媒《每日新聞》則說齋藤有兩個兒子，一個20歲出頭、一個10歲後半，多間媒體與網路消息不斷，卻難有個清晰卻正確的答案。
事實上，日本學校普遍缺乏正確性教育的問題早已存在，自從新冠疫情在全球爆發以來，未成年懷孕的諮詢從疫情開始的三月左右起開始增加，停課措施持續到四月。而在今年四月共 592 件的懷孕諮詢當中，初、高中學生的占比為 13 % ，與往年的 5 至 7 % 相較起來，相當於高了快三倍的案件量，而且這還只是計算誠實回答年紀的紀錄，若算入謊報或不報的數量，可能遠比想像中來的要多。
為了防止棄嬰等情事再度發生，許多地方也備有「棄嬰保溫箱」的社會措施，這個設備源自距今十五年前，日本熊本縣一名專門學校的學生在自家廁所產子，結果這名新生兒在出生後斷氣，成為一時新聞，隔（ 2006 ）年熊本縣熊本市的慈惠病院宣布，要推出日本唯一的棄嬰保溫箱「送子鳥的搖籃」，造成日本國內社會一陣騷動。而也因為該院特別強調匿名制度且成立全年無休、 24 小時隨時接聽的熱線電話，不少有著未婚懷孕或發現另一半家暴等疑慮的女性都會願意撥打諮詢，堪稱日本全國唯一的孕婦熱線電話。
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