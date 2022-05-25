與總統互動良好「綠白合」？黃珊珊：為市民好都可以合作
總統蔡英文昨（24）日下午前往台北榮民總醫院，視察第一線防疫狀況與慰勞醫護人員，而台北市副市長黃珊珊也陪同視察。而黃珊珊也趁機會，當面向蔡英文反應「法傳系統塞車」以及「疫情後紓困」相關問題，蔡英文也當場予以承諾處理。兩人互動良好，也被外界解讀為「綠白合」有望，甚至是相互拉攏打擊國民黨。對此黃珊珊並未排斥合作一說，反倒稱「只要對於台北市民是好的，我們都可以合作。」
黃珊珊表示，昨日陪同總統蔡英文視察，是代表因染疫而無法出席的台北市長柯文哲，以及所有台北市民，也因此有趁機向總統反應一些地方政府遇到的問題與困難。此外，到第一線去給醫護同仁加油打氣，也是身為上司應該要做的工作。
至於外界解讀兩人互動良好，代表「綠白合」可能有機會？對此黃珊珊也並未把話說死，反而表示「防疫是沒有顏色的」，並強調只要是為了人民謀福利，任何人都是可以合作的，「只要是為了台北市民好的，我們都可以合作。」
※【NOWnews 今日新聞
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