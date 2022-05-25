亞馬遜開放台灣直購內建Alexa Echo音箱　但只能說英文

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Alexa國際總監Michele Butti表示：「除了持續優化Alexa的使用體驗，還增加了符合台灣用戶需求的新功能，包括本地新聞與廣播電台、以及支援Spotify等等，Alexa服務透過雲端驅動，這些功能現在都可以在家中既有的裝置上使用。」
在地化服務
台灣用戶將享有專屬新功能與在地化的內容，包括：收聽TVBS等本地新聞，同時可以透過Alexa收聽Spotify Premium或免費帳戶的音樂，還能經由TuneIn收聽本地的廣播電台，如ICRT和九八新聞台。
多房間音樂播放
用戶可以將多個Echo智能音響分組並同步，在每個房間播放相同的音樂。只需使用Alexa應用程式，為組別命名(如 「樓下」)，便能將兩個以上的Echo裝置設定為一組。一旦創建了組別，只需說 「Alexa，在樓下播放輕音樂」即可同步播放。
Echo國際版音箱
Echo國際版採用了球形設計和織物表面，裝置底部有LED燈環，可透過桌面反射增加能見度，配置3.0英吋的低音揚聲器、雙輻射式高音揚聲器和杜比音效，帶來清晰的高音、動態的中音和深沈的低音立體聲。此外，Echo內建ZigBee智慧家庭中心，可以更快速、便利地進行智慧家電連線設置，售價約3021元台幣。另有體積小巧的Echo Dot國際版，售價約1510元台幣，需直接在亞馬遜官方網站訂購。