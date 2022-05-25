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亞馬遜開放台灣直購內建Alexa Echo音箱　但只能說英文

▲亞馬遜宣布台灣可直接購買Echo系列智慧音箱，內附Alexa服務為家庭帶來語音控制的便利性。（圖／亞馬遜提供）
▲亞馬遜宣布台灣可直接購買Echo系列智慧音箱，內附Alexa服務為家庭帶來語音控制的便利性。（圖／亞馬遜提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-25 18:13:26

亞馬遜今(25)日宣布，台灣用戶可以直接從亞馬遜官方網站訂購Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。透過語音助理Alexa，將可支援Spotify、本地新聞及廣播電台的語音操控，甚至串聯智慧家電，將但目前尚未中文化，也就是說，台灣用戶還是必需用英語來操作Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。

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Echo系列智慧音箱是完全為用戶量「聲」打造的揚聲器，透過語音助理Alexa智慧服務，只要隨時發問，Alexa就能回答問題，包含：報時、預報天氣、設置定時器和鬧鐘、播放音樂、控制家裡相容的燈具、打電話及發簡訊到親朋好友的Echo或Alexa App等等。

▲Echo Dot音箱體積小巧，卻內含強大的1.6英吋正面輻射揚聲器，在家裡的任何房間都能享受飽滿的音效。(圖/官方提供)
▲Echo Dot音箱體積小巧，卻內含強大的1.6英吋正面輻射揚聲器，在家裡的任何房間都能享受飽滿的音效。（圖／亞馬遜提供）
Alexa國際總監Michele Butti表示：「除了持續優化Alexa的使用體驗，還增加了符合台灣用戶需求的新功能，包括本地新聞與廣播電台、以及支援Spotify等等，Alexa服務透過雲端驅動，這些功能現在都可以在家中既有的裝置上使用。」

在地化服務

台灣用戶將享有專屬新功能與在地化的內容，包括：收聽TVBS等本地新聞，同時可以透過Alexa收聽Spotify Premium或免費帳戶的音樂，還能經由TuneIn收聽本地的廣播電台，如ICRT和九八新聞台。

多房間音樂播放

用戶可以將多個Echo智能音響分組並同步，在每個房間播放相同的音樂。只需使用Alexa應用程式，為組別命名(如 「樓下」)，便能將兩個以上的Echo裝置設定為一組。一旦創建了組別，只需說 「Alexa，在樓下播放輕音樂」即可同步播放。

Echo國際版音箱

Echo國際版採用了球形設計和織物表面，裝置底部有LED燈環，可透過桌面反射增加能見度，配置3.0英吋的低音揚聲器、雙輻射式高音揚聲器和杜比音效，帶來清晰的高音、動態的中音和深沈的低音立體聲。此外，Echo內建ZigBee智慧家庭中心，可以更快速、便利地進行智慧家電連線設置，售價約3021元台幣。另有體積小巧的Echo Dot國際版，售價約1510元台幣，需直接在亞馬遜官方網站訂購。

▲Echo國際版採用了球形設計和織物表面，並具備優良的音質、杜比立體聲與內建ZigBee智慧家庭中心。(圖/官方提供)
▲Echo國際版採用了球形設計和織物表面，並具備杜比立體聲與內建ZigBee智慧家庭中心。（圖／亞馬遜提供）

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