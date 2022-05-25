國民黨正式徵召蔣萬安出戰首都 黃珊珊：先把市民照顧好
國民黨中央今（25）日下午的中常會，正式徵召黨內立委蔣萬安參選台北市長。而外界也關注，從2019年起就被台北市長柯文哲欽點為接班人的黃珊珊，是否會因此有所表態。對此黃珊珊仍舊維持一貫的務實態度，表示「把市民照顧好就是最好的準備」，只要在工作上拿出成績，就可以贏得人民的信任。
黃珊珊表示，把市民照顧好是她的工作，也是她的責任，把市民照顧好就是最好的準備。「在工作上面拿出成績來，就可以贏得人民的信任，我想這個是最重要的事。」黃珊珊說，台北市目前還有22萬個確診個案，每一天還有8-9000個新增案例，「我們每天關心的，從早到晚其實都是疫情不是選情。」
黃珊珊強調，很多民眾還在驚慌失措，尤其是現在很多學校還在停課，疫情還在高峰期，爸媽家長還是非常擔心孩子的安全，更多的人是擔心老人家的高風險。「我想台北市有非常重要的事情要做，我們每天不應該把對於個人的選舉凌駕於我們的人民。」黃珊珊說，先把該做的事情做好，就是最好的準備。
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