匯集30年台灣圖像榮光！書展三十特展華山開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Fanzine」是指由圍繞著某一特定文化現象的愛好者所創作的雜誌等出版物，目的是尋找同好、分享快樂，此類出版物通常帶有獨立、手工的味道；「Visual Fanzine」是一本側寫台灣圖像創作蓬勃發展的立體雜誌，並分為「繪本選書」、「人物QA」、「創作專欄」三個章節，紀錄這些年來台灣創作者精彩的故事與作品。
書展基金會表示，「Visual Fanzine－台灣創作者所交疊出的圖像風景」邀請視覺藝術家鄒駿昇擔任策展人，策畫與邀請展品、完成空間設計、活動發想等，並串聯世貿中心的台北國際書展。
展覽主視覺邀請曾負責2018年國慶日主視覺的設計師葉忠宜操刀，他以台灣圖像創作現況與30年的累積為靈感，用抽象且強烈的形象傳遞「變形」、「活力」、「創新」的概念；搶眼的撞色色系、跳脫傳統的字體設計與排列，看似隨興奔放卻充滿細節，呼應本次展覽形象，這款主視覺將印製成限量海報，配合現場活動每日限額送出。
此次特展區分三大展區，「繪本選書」以展出100本繪本出版品為主，包括多本曾獲波隆那書展拉加茲獎的作品，以及國際授權繪本，如林廉恩的《HOME》、阿尼默的《小輓》、《情批》、孫心瑜的《北京遊》等，以及曾登上紐約時報圖畫書暢銷榜的陳致元作品《Guji-Guji》。
「人物QA」則邀請多位台灣創作者以照片及文字問答的方式，分享他們的創作靈感與生活故事，例如創作時聽的音樂、作品完成前的手稿、記憶深刻的旅行，藉由這些影像與描述，傳遞圖像作品與日常生活的連結。
「創作專欄」則推薦15位風格各異的台灣優秀創作者展出多幅代表性作品，包括繪本創作者幾米、台灣首位登上紐約時報並於去年以NFT創作引發討論的川貝母、為日本文學名家村上春樹散文集《棄貓》創作封面與內頁插畫的高妍、2021年波隆那書展SM國際插畫家大獎得主卓霈欣、亞洲首位獲得波隆那書展SM國際插畫家大獎首獎的鄒駿昇等。
書展基金會指出，展覽期間有2次現場導覽，民眾可透過專業編輯的眼光，了解插畫的世界。第一場5/28（六）14:00，由La Vie雜誌主編方敍潔主講；第二場6/4（六）14:00，由500輯主編胡士恩主講。展覽同時，也有2場講座在台北國際書展的夢想沙龍舉辦，分別是6/4（六）19:15，由王春子主講，以及6/5（日）13:00，由高妍主講。
另外，只要在社群媒體上傳展覽照片並打卡或標註#VisualFanzine#台灣創作者交疊的圖像風景#書展三十特展#2022台北國際書展，經工作人員確認畫面後，即可獲得主視覺海報一張，以及2022台北國際書展貴賓券一張。