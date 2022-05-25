巷仔內／防疫施政穩健　黃珊珊參選北市有望推倒藍綠高牆

我是廣告 請繼續往下閱讀
被視為柯文哲接班人的黃珊珊，受到民眾黨的支持，可能加入年底的台北市長選戰，但傳出可能以無黨籍身份參選，以爭取選票最大化。
黃珊珊若加入市長選戰，和藍綠一起「三腳督」，以她過去的泛藍背景，除了延續「柯粉」能量之外，勢必會吸引深藍族群，瓜分掉蔣萬安的票源；再加上她的形象堅毅、言所當言，說起話來有條有理，比起溫和的蔣萬安又多了幾分魄力；此外，她當了近21年的市議員，對比只當過兩屆立委的蔣萬安，更接地氣，因此，黃珊珊在藍營選票之外，也可望擄獲不少中間選民的心。
只不過，黃珊珊目前對於參選仍未鬆口，動向未定。
被問到台北市長選戰相關議題，黃珊珊時至今日，仍舊維持一貫的態度，強調「把市民照顧好，就是最好的準備；在工作上面拿出成績來，就可以贏得人民的信任。」雖然回應看似了無新意，不過從民調數據上來看，疫情期間穩健施政，並持續做好防疫相關工作，真的就能有效提升支持度。
今年從疫情爆發前，黃珊珊的民調支持度僅只有10％上下，無論是對上國民黨的蔣萬安，又或是民進黨的陳時中、林佳龍，都有一段不小的差距，甚至有逐漸被邊緣化的狀況。不過歷經這波疫情之後，媒體公布的最新民調顯示，黃珊珊的支持度已經上升到超過20%，甚至有與藍綠一搏的機會。
面對柯文哲欽點的接棒者，身為「頭號柯黑」的民進黨台北市議員王世堅，對於黃珊珊也是讚譽有加。王世堅表示在疫情期間，黃珊珊有讓台北市民看到她堅毅的一面，對台北市政的投入與態度，以及處理問題的能力，「這些點她遠勝於蔣萬安。」
新冠肺炎疫情至今仍在高點，近期柯文哲因為確診的緣故，也讓黃珊珊有了更多的表現機會。對於年底台北市長選戰，黃珊珊也強調，台北市仍舊有非常重要的事情要做，無論是誰都不應該把個人的選舉，凌駕於人民之上，「現階段最重要的事，還是要想辦法讓民眾不再因為疫情擔心受怕。」黃珊珊說，先把該做的事情做好，就是最好的準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。