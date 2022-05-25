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巷仔內／防疫施政穩健　黃珊珊參選北市有望推倒藍綠高牆

▲台北市副市長黃珊珊在疫情期間的穩健表現，也讓她的民調支持度持續攀升，甚至有機會能與藍綠一搏。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊在疫情期間的穩健表現，也讓她的民調支持度持續攀升，甚至有機會能與藍綠一搏。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程、鄭宏斌／特稿

2022-05-25 18:16:362022-05-25 18:50:00

國民黨立委蔣萬安今（25）日正式被黨中央徵召，參選2022年台北市長選戰。而外界也相當關注台北市副市長黃珊珊的動向，原因在於從2019年起，黃珊珊就是被現任台北市長柯文哲欽點的接班人選。不過起初相關民調數據並不看好黃珊珊，甚至有被邊緣化的狀況；而從4月本土疫情爆發至今，黃珊珊的支持度可說是水漲船高，甚至有與藍綠一搏的空間。

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提及黃珊珊，除了都會女性、律師專業等形象之外，外界大多會注意到她的黨籍背景。1998年，年僅28歲的她代表新黨當選台北市議員，後來她加入親民黨，泛藍的身份印象相當鮮明。2019年進入柯市府團隊，出任台北市副市長，對比柯文哲總是出言不遜、行事爭議，黃珊珊穩健的施政表現屢屢令各界印象深刻。

被視為柯文哲接班人的黃珊珊，受到民眾黨的支持，可能加入年底的台北市長選戰，但傳出可能以無黨籍身份參選，以爭取選票最大化。

黃珊珊若加入市長選戰，和藍綠一起「三腳督」，以她過去的泛藍背景，除了延續「柯粉」能量之外，勢必會吸引深藍族群，瓜分掉蔣萬安的票源；再加上她的形象堅毅、言所當言，說起話來有條有理，比起溫和的蔣萬安又多了幾分魄力；此外，她當了近21年的市議員，對比只當過兩屆立委的蔣萬安，更接地氣，因此，黃珊珊在藍營選票之外，也可望擄獲不少中間選民的心。

只不過，黃珊珊目前對於參選仍未鬆口，動向未定。

被問到台北市長選戰相關議題，黃珊珊時至今日，仍舊維持一貫的態度，強調「把市民照顧好，就是最好的準備；在工作上面拿出成績來，就可以贏得人民的信任。」雖然回應看似了無新意，不過從民調數據上來看，疫情期間穩健施政，並持續做好防疫相關工作，真的就能有效提升支持度。

今年從疫情爆發前，黃珊珊的民調支持度僅只有10％上下，無論是對上國民黨的蔣萬安，又或是民進黨的陳時中、林佳龍，都有一段不小的差距，甚至有逐漸被邊緣化的狀況。不過歷經這波疫情之後，媒體公布的最新民調顯示，黃珊珊的支持度已經上升到超過20%，甚至有與藍綠一搏的機會。

面對柯文哲欽點的接棒者，身為「頭號柯黑」的民進黨台北市議員王世堅，對於黃珊珊也是讚譽有加。王世堅表示在疫情期間，黃珊珊有讓台北市民看到她堅毅的一面，對台北市政的投入與態度，以及處理問題的能力，「這些點她遠勝於蔣萬安。」

新冠肺炎疫情至今仍在高點，近期柯文哲因為確診的緣故，也讓黃珊珊有了更多的表現機會。對於年底台北市長選戰，黃珊珊也強調，台北市仍舊有非常重要的事情要做，無論是誰都不應該把個人的選舉，凌駕於人民之上，「現階段最重要的事，還是要想辦法讓民眾不再因為疫情擔心受怕。」黃珊珊說，先把該做的事情做好，就是最好的準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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