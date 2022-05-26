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梅雨季衣服晾不乾？「室內速乾3招」曝光：排列也有眉角

▲梅雨季節下雨下不停，到底室內能怎麼有效讓衣服「速乾」？即使家裡沒有烘衣機、戶外陽台，衣服曬不到太陽也有加速晾乾的實用神招。（圖／資料照片）
▲梅雨季節下雨下不停，到底室內能怎麼有效讓衣服「速乾」？即使家裡沒有烘衣機、戶外陽台，衣服曬不到太陽也有加速晾乾的實用神招。（圖／資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-26 12:32:37

梅雨季雨下不停，洗完的衣服、出門淋濕的鞋襪，沒有曬太陽衣服一直晾不乾，到底室內能怎麼有效讓衣服「速乾」？身處氣候潮濕的台灣，大家一定都要學會讓衣服加速晾乾的實用神招，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理3大實用招式，即使家裡沒有烘衣機、戶外陽台，衣服不曬太陽也能乾超快。

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衣物想要快速晾乾，必須掌握3個關鍵，通常與溫度、濕度和環境是否通風息息相關。先從這3大關鍵下手，即便沒有太陽也能讓衣物快速乾燥。

衣物確實洗淨脫水

衣服有時還沒晾乾，卻已經散發潮濕味道，可能是衣服沒有洗乾淨、或清潔劑殘留，導致孳生細菌而有異味；除了建議衣物要確實洗淨外，脫水也要夠徹底，提醒大家可延長洗衣機脫水時間，或在脫水時放入一條乾毛巾，加快幫助吸收多餘的水分。

▲好市多內沒有設置試衣間，導致買衣服時無法確並版型使吋是否合適。（圖／擷取自pexels）
▲加速晾乾衣服有訣竅。（圖／擷取自pexels）
晾衣服「由長至短」排列是錯的！正確訣竅曝光

很多人誤以為將衣物晾乾時要由長至短排列，事實上，建議將晾乾衣服以「長→短→長」的順序，在曬衣架上排列出「拱型」（或像ㄇ字型）形狀，而且要盡量在每件衣物之間保留約一個拳頭寬的距離，讓空氣能從中間短衣物下方的空間，形成上升氣流並穿過衣服間的空隙，有效通風才能幫助盡快將水分帶走。

如果是較為厚重或難乾的衣料，晾時要掌握「降低衣物重疊」的部位，像是先把領子翻起來、口袋翻出來，為將衣物徹底展開，甚至可以試著把衣服倒過來夾在衣架上，讓衣服各處都能接觸到空氣，能加快晾乾的時間。像浴巾可將單邊直接夾起晾曬，比起習慣使用衣架從中間折半掛起，能使正反布面都接觸到流通的空氣，讓風乾更有效率。

▲夏天的台灣潮濕又悶熱，又因為疫情影響不少人需要長時間待在家中，除濕機也顯得格外重要。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台灣潮濕又悶熱，遇到連日下雨，想在室內晾乾衣服，搭配家電更有效。（示意圖／翻攝PhotoAC）
善用家電「除濕＋對流」加速乾燥

在室內想要加快衣物乾燥，還能善用家電搭配使用，可以打開除濕機或空調，並同時使用電風扇或循環扇，不只去除濕氣還有效帶動室內空氣流動，讓晾乾衣物的效果更快更好。記得千萬不要將衣服晾在除濕機正上方、或是直接覆蓋在除濕機上，這樣遮住出風口，反而容易散熱不完全，也可能導致除濕機異常容易發生危險。


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