作惡夢、常作惡夢怎麼辦？心理師指２大來源，８招改善！

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為什麼會作惡夢？
心理師指２大來源！
蔡岳融心理師表示，睡眠中的夢境階段對人體有休息的作用，而夢境的組成可來自生活中的各種素材，包括各種曾認知過的人、事、時、地、物，也包含記憶和感受，可以原本的樣貌表現，也可能以不同的樣貌出現，可視為對生活觀察的線索，也就是民眾所說的「解夢」，惡夢也是同樣的道理。
蔡岳融心理師解釋，惡夢也就是感受不好的夢，組成來源就可視成壓力，如環境壓力和心理壓力兩大方向，人們未必有所察覺，可從此著手觀察。例如生活、感情、家庭、事件的壓力及創傷，或是外出住在光線昏暗的旅館，人們形成的不安，這些都有可能形成惡夢。
睡眠環境好也沒生活壓力，
為何還是常作惡夢？
不少民眾也會納悶生活中明明就沒有什麼壓力、睡眠環境也很好、也沒有什麼創傷，但為什麼就是常作惡夢？對此心理師表示，很多時候壓力往往當事人並無所察覺，其有可能是強顏歡笑、故作堅強，也有可能此事件的壓力非同小可，因此潛意識選擇逃避，或者說身體的防衛機制不讓自己面對，或沒時間面對，但不論如何其實心裡壓力山大，這點也是相當值得觀察的一點。
無形中忽略了壓力引起惡夢，
心理師：惡夢也可視為心理警訊。
舉例來說，日常較常見的巨大打擊如分手，許多人剛分手時，為了不讓親友擔心，但自己又不知該如何面對，為了不讓自己崩潰，會告訴自己「我可以的，我很好，我沒事。」，但事實上只差一根稻草，笑臉日久成了習慣，但身體沒有跟上，夢境自然容易持續撥放這樣痛苦的情境，有時同樣的夢甚至持續上映了好幾年。
換個也常見的例子，許多人上班工作壓力巨大，身心疲憊，但總自許為一位工作強人，進而忽略了自己其實也需要休息的聲音，在「自我」和「超我」中失去平衡，因此在夢中即使只是走路而已，卻感覺像個沉重的惡夢，因為自己的感受影響了夢境的感覺。
更簡單的例子，工作繁忙先暫時不理家庭糾紛，這簡單的一句話就藏有兩個壓力要素。換言之，惡夢有時也可以說是個心理狀態的警訊。
如何解除惡夢睡好覺？
心理師２方向８招改善！
環境調整：
民眾若要改善惡夢，蔡岳融心理師建議，最簡單的作法，除了基本的正常作息，也可先從睡眠環境開始著手，例如舒適的床、適度的空調、對自己而言較舒服的空間色調等。關燈睡覺也對睡眠較有利，可促進褪黑激素分泌幫助睡眠，當然，若關燈對自己會有壓力，也可以適度的開個小的床頭燈。而若對聲音的感受較敏銳，可以盡可能的阻絕聲音，耳塞可以是個選擇。
另外也包括避免過高而不知不覺中產生壓力的床頭櫃、民眾較忌諱的鏡子等，各種會讓睡眠有壓力的事情都可以盡量調整，打造出一個對自己而言舒適的睡眠空間。如此便可降低身體的痛苦帶進夢境中感受的機會。而若是外出等容易忐忑不安，也可以放個聖經、佛珠、收藏等信仰物品，幫助心理踏實，也是個簡單改善環境的方法。
另一方面，睡覺前後的安排也很重要，盡可能避免睡醒接著直接面對重要事務，例如睡醒之後就要接洽重要客戶，這樣睡覺時自然會有壓力，盡量安排讓自己有些睡醒後的緩衝時間。
心理調整：
值得注意的是，許多人看待睡眠這件事，認為只是個讓身體休息的例行公事，甚至感覺浪費時間，基於此心態就很常出現連睡覺都「吃快弄破碗」的情況，應付了事、趕快睡著，反而影響到睡眠品質。因此對於睡眠也應要做個好好的安排，讓自己可以好好的睡個覺，就像其他重要事物一樣。
而基於前述常見的惡夢可能原因，心理師也建議，民眾在夢醒之時，也可以回想剛剛夢境中所帶來的感受，以及相關細節，那些都可能是生活中的線索在夢境中呈現，如此便可檢視當前是否有相似感受的問題正需要面對。同時也可以和信賴的親友討論，以及各種有利於建立自己的安全感的方式，使心裡恢復平靜，如此也可以減少惡夢發生的可能。
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