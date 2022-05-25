長期「戴口罩」造成口臭問題？牙醫師：多喝水！增加唾液分泌

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「長時間戴口罩」間接導致唾液減少
余忠翰指出，新冠疫情散佈在全世界，包含美國、英國、日本、新加坡、香港、甚至印度、巴西，每個國家都有相關的文獻指出「長時間戴口罩」會導致牙齒健康問題。戴口罩時會使用嘴巴呼吸，而不是用鼻子；同時也會減少水分攝取，進而導致唾液變少，進而產生口乾燥症、口臭、蛀牙、牙周病等等。
余忠翰也坦言，台灣目前的疫情仍然持續，每天確診數還在數萬人的高峰期。配戴口罩的好處，目前還是比口罩可能引發的口腔問題來得比較重要。
口腔健康是全身健康滿重要的一環，所以民眾仍要維持良好的口腔習慣，余忠翰舉例，無論有沒有新冠肺炎，醫護人員每天都戴口罩工作。然而，在沒有新冠的時代裡，也沒有證據、文獻指出，醫護人員這個族群口腔衛生，有因為戴口罩產生負面影響。
口水含有抗菌物質 多喝水增加唾液分泌
余忠翰表示，唾液本身有很多大家意想不到的抗菌物質，口水含有免疫球蛋白Iga可以幫助人體把細菌、病毒清除。
對於如何增加唾液分泌，余忠翰說明，醫師們推崇的做法就是多喝水，建議民眾隨身帶著一瓶礦泉水，手搖飲、全糖的飲料對唾液可能就沒有太大的幫助，口腔就像水庫，要補足水份，口水才會從唾液腺分泌出來。
口腔健康關鍵 正確使用牙刷、牙線！
針對口臭問題，余忠翰說明，有3種原因會造成口臭，第一是全身性的疾病，像是糖尿病；第二則是藥物作用，某些高血壓的藥物會減少唾液的分泌；第三個才是口腔的疾病，包含蛀牙、牙周病所造成的。
最後，余忠翰強調，口腔健康的關鍵在於加強口腔清潔，包含正確使用牙刷、牙線，並且提醒自己要多喝水、定期更換口罩，也鼓勵患者去醫院或診所，定期檢查口腔狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53875
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