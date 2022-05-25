百萬在途件！富邦產：6月底前核保完成、絕無藉故拖延
針對防疫保單爭議，金管會主委黃天牧已表態要求保險公司要在6月底前完成核保作業，但仍傳出富邦產險「故意拖延不核保」，對此，富邦產險今（25）日鄭重澄清，100萬在途件為短期內大量湧入的續保件，案件量實在太大，再加上絕大多數都是線下投保，需要大量人工作業，產險同仁已全員盡力投入核保作業中，總計100萬件在途件預計6月底前核保完成，絕無藉故拖延不核保。
富邦產險強調，為了遵從產險公會指引，在產險公會最新公佈理賠指引後立即發佈理賠放寬的相關規定，富邦產險絕對會遵循主管機關原則，並支持防疫政策，依契約條款及產險公會理賠實務指引儘速且從寬辦理，確實履行契約義務，例如針對「陪同隔離」的理賠案件，經被保險人出具依「傳染病防治法第48條」開立的隔離書，本即符合保單條款，得請領隔離費用補償，理賠認定並未落後同業。
針對不實誣蔑指控，富邦產險認為這對全員投入的產險同仁非常不公平，並深表遺憾。同時。基於風險承受程度之考量，富邦產險希望將承保能量保留給沒有相關保障的民眾，僅針對已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單的被保險人婉拒承保，因此不會有保單孤兒的情形，在婉拒重複投保的考量上，與其他同業是一致的。
富邦產險昨日也已宣布，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，對於住院日額保險金從寬認定。另關於「陪同隔離」的理賠爭議，只要被保險人出具依「傳染病防治法第48條」開立的隔離書，即符合保單條款，皆可辦理請領隔離費用補償。