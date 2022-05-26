COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

拜登承諾武力防衛台灣　邱國正：自助才會人助

▲針對美國總統拜登武力保台言論，國防部長邱國正強調，自助才會人助。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.26）
▲針對美國總統拜登武力保台言論，國防部長邱國正強調，自助才會人助。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.26）

記者呂炯昌報導

2022-05-26 10:22:052022-05-26 10:55:01

美國總統拜登日前訪問日本時表示，若中國發動武力侵略，美國將會動用軍事力量防衛台灣，雖然白宮官員立即否認對台政策不變，但也遭認為美國對台「戰略模糊」政策恐調整。國防部長邱國正今（26）日強調，自助才會人助，不能因為別人一句話就依賴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請邱國正率國家中山科學研究院院長報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，並備質詢。

會前媒體詢問拜登承諾美方會武力保台，邱國正表示，各個國家不管有沒有邦交，任何言論、作為只要對台澎防衛作戰有利當然樂見，也表達歡迎，但還是強調一句話，國軍立場很簡單，自助才會人助，每天做戰訓本務，不管外面言論怎樣，國軍都會評估，結論就是自己戰訓本務會做好，不能因為別人一句話就高興、依賴他，不會這樣做

針對共軍在東沙海域海空操演，邱國正表示，中共最近對台灣的動作，幾乎沒有停過，有時候因為環境背景，不管外賓、外國行動在周邊有動作，中共都會藉此機會表達態度，國軍也會持續關注，不只是東部、在北端，都是國軍平常就要監控的範圍，會持續掌握。

對於《紐約時報》報導建議台灣打造成豪豬島，邱國正表示，「豪豬戰略」好幾年前由美國一個海軍教官，那時候他在國防大學當校長有談過這個問題，這也是講到自己基本要有自我防衛能力，跟台澎防衛作戰契合，但也不會照單全收，要做到什麼程度自己要有主張，並衡量自己能耐

媒體詢問外離島是否要部署肩射式刺針飛彈，邱國正說，外離島本身是獨立作戰範疇，提供任何武器加強自我防衛都會納入考慮，大家現在好像很在乎肩射刺針飛彈，這都各有利弊，不能說棄而不用其他裝備，每個人拿個刺針飛彈就防衛，國軍都有配套，不是一昧在意一種武器裝備就認為天下無敵

媒體問拜登政府一面喊「一中政策」，但另一方面又喊保衛台海，是否覺得對台戰略模糊？邱國正說，政治氛圍他不是專家，他們講的東西有他們論調跟基礎，國軍不會否定，但也不能因此隨風起舞，國軍一直是全盤考量如何強化戰訓本務工作，不會因為任何一言論就偏向哪邊、改變方向，請各位支持國軍。

巷仔內／拜登再提保台「戰略清晰」　白官為何急否認？

拜登強調台海和平重要性　外交部：已成國際共識

內幕／拜登願以武力護台　美方態度明確已改變

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀