拜登承諾武力防衛台灣　邱國正：自助才會人助

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會前媒體詢問拜登承諾美方會武力保台，邱國正表示，各個國家不管有沒有邦交，任何言論、作為只要對台澎防衛作戰有利當然樂見，也表達歡迎，但還是強調一句話，國軍立場很簡單，自助才會人助，每天做戰訓本務，不管外面言論怎樣，國軍都會評估，結論就是自己戰訓本務會做好，不能因為別人一句話就高興、依賴他，不會這樣做
針對共軍在東沙海域海空操演，邱國正表示，中共最近對台灣的動作，幾乎沒有停過，有時候因為環境背景，不管外賓、外國行動在周邊有動作，中共都會藉此機會表達態度，國軍也會持續關注，不只是東部、在北端，都是國軍平常就要監控的範圍，會持續掌握。
對於《紐約時報》報導建議台灣打造成豪豬島，邱國正表示，「豪豬戰略」好幾年前由美國一個海軍教官，那時候他在國防大學當校長有談過這個問題，這也是講到自己基本要有自我防衛能力，跟台澎防衛作戰契合，但也不會照單全收，要做到什麼程度自己要有主張，並衡量自己能耐
媒體詢問外離島是否要部署肩射式刺針飛彈，邱國正說，外離島本身是獨立作戰範疇，提供任何武器加強自我防衛都會納入考慮，大家現在好像很在乎肩射刺針飛彈，這都各有利弊，不能說棄而不用其他裝備，每個人拿個刺針飛彈就防衛，國軍都有配套，不是一昧在意一種武器裝備就認為天下無敵
媒體問拜登政府一面喊「一中政策」，但另一方面又喊保衛台海，是否覺得對台戰略模糊？邱國正說，政治氛圍他不是專家，他們講的東西有他們論調跟基礎，國軍不會否定，但也不能因此隨風起舞，國軍一直是全盤考量如何強化戰訓本務工作，不會因為任何一言論就偏向哪邊、改變方向，請各位支持國軍。