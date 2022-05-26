確診童併發腦炎類腸病毒　台大兒醫籲做2件事

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李秉穎指出，兒童感染腸病毒71型後，病毒可能會因為個人體質關係進入腦幹中樞，引起肺水腫、急性心臟衰竭，大多在1至2天內就可能死亡；新冠病毒根據國內外經驗，可能影響腦幹，當病毒影響生命中樞，一下猛爆型發作不一定能治療挽回。
李秉穎猜想，可能是病毒感染呼吸道，經過顱神經、臉部神經質接連到腦幹，產生很大危險，呼籲現在小孩若有任何不正常，包含出現肌躍型抽搐、意識昏迷等，一定要盡速就醫。
猛爆性腦炎發作迅速，但部分孩子就診後，醫師可能評估孩子可返家休息，李秉穎坦言，沒有辦法預測病毒何時進入腦幹引發併發症，去急診時，可能神經還沒受到影響，但漸漸病毒進入腦幹後，就會突然發作，難以預防與治療，唯一解方就是打疫苗。
李秉穎強調，腸病毒71型至今好幾年都仍有死亡病例，因為有猛爆性發病無法救回所有病人，現在腸病毒71型快要有疫苗了，他呼籲兒童要盡速接種新冠疫苗，也要避免暴露在風險當中，要有接觸與隔離觀念。
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