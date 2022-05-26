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確診童併發腦炎類腸病毒　台大兒醫籲做2件事

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（26）日認為，兒童腦炎猛爆性發作狀況就像是1998年腸病毒71型。（圖／翻攝自寶島聯播網臉書直播）
▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（26）日認為，兒童腦炎猛爆性發作狀況就像是1998年腸病毒71型。（圖／翻攝自寶島聯播網臉書直播）

記者許若茵／台北報導

2022-05-26 09:56:52

近期接連發生新冠肺炎確診兒童併發嚴重腦炎，令家長十分擔憂。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今（26）日認為，兒童腦炎猛爆性發作狀況就像是1998年腸病毒71型，呼籲兒童若能接種新冠疫苗應盡速接種，也要避免暴露在風險環境中。

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根據中央流行疫情指揮中心統計，目前已有15例兒童重症個案，其中7人併發腦炎，5人死亡。李秉穎今於廣播節目中表示，台灣過去沒有新冠病毒流行經驗，只知道兒童確診後會引起神經併發症，但猛爆性腦炎引發詳細過程還不知道，而猛爆性腦炎引發狀況就像是1998年腸病毒71型感染。

李秉穎指出，兒童感染腸病毒71型後，病毒可能會因為個人體質關係進入腦幹中樞，引起肺水腫、急性心臟衰竭，大多在1至2天內就可能死亡；新冠病毒根據國內外經驗，可能影響腦幹，當病毒影響生命中樞，一下猛爆型發作不一定能治療挽回。

李秉穎猜想，可能是病毒感染呼吸道，經過顱神經、臉部神經質接連到腦幹，產生很大危險，呼籲現在小孩若有任何不正常，包含出現肌躍型抽搐、意識昏迷等，一定要盡速就醫。

猛爆性腦炎發作迅速，但部分孩子就診後，醫師可能評估孩子可返家休息，李秉穎坦言，沒有辦法預測病毒何時進入腦幹引發併發症，去急診時，可能神經還沒受到影響，但漸漸病毒進入腦幹後，就會突然發作，難以預防與治療，唯一解方就是打疫苗。

李秉穎強調，腸病毒71型至今好幾年都仍有死亡病例，因為有猛爆性發病無法救回所有病人，現在腸病毒71型快要有疫苗了，他呼籲兒童要盡速接種新冠疫苗，也要避免暴露在風險當中，要有接觸與隔離觀念。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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