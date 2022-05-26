星巴克冰粽受產線工人確診影響停賣？官方12字回應了
距離端午節還有10天，傳出星巴克人氣星冰粽受疫情影響而提早停賣？口感冰涼Q彈，在炎炎夏日相當解膩的星巴克冰粽，是每年應景又熱銷的指標性粽子，但根據《蘋果新聞網》報導，因為包粽葉工人確診多影響到出貨，所以官方緊急取消預購。對此，《NOWnews今日新聞》今（26）日向台灣星巴克其求證，官方低調回應：「端午節禮盒已全數預購完畢。」
星巴克自5/9起於全門市及線上門市，開放預購端午節檔期禮盒，今年除了經典咖啡口味的「摩卡可可星冰粽」，全新推出的「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」，搭配古早口味「芋泥花生脆糖星蕨餅」及酸甜奶香「檸檬芝心星蕨餅」，主打「夏日風情禮盒」及「夏日沁涼禮盒」2款禮盒。另連同星星餅乾收納盒、摩卡杏仁捲禮盒推出預購優惠，5/27(五)前可享9折，且結帳可獲得飲料第二杯半價優惠一張，採累計方式，購買兩盒兩張，三盒三張⋯⋯以此類推。
沒想到星巴克才開賣十多天，預購優惠期限還沒走完，便傳出星冰粽受疫情影響而提早停賣？據聞疑似配合的廠商人員受確診影響製造，《NOWnews今日新聞》向台灣星巴克查詢，官方低調證實，含有星冰粽的「端午節禮盒已全數預購完畢」，並表示：「生產線均有嚴格食安管理，相關作業規範均依食品安全法規，並遵守中央疫情指揮中心指引。」
經查，星巴克官網送禮專區的「端午禮盒預購」，2款夏日禮盒皆已標示「全數預購完畢」；「7-ELEVEN線上購物」顯示數量售完；「博客來」則標示「已售完，無法購買」字樣。其他不含星冰粽的禮盒則未受影響，官方也表示門市仍有零售單顆星蕨餅，歡迎顧客前往購買。