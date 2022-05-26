「遠見」施政滿意度調查 八大面向台南為六都第一

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台南市長黃偉哲表示，遠見雜誌的評比具備公信力，很感謝八大面向台南在六都排名第一，市府團隊未來會再持續努力，也謝謝台南市民對市府團隊的肯定。至於個人還需要努力加強，將來會用施政成果、執政成果來跟市民朋友們報告。
八大面向包括醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業。台南市的經濟就業、觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全等五個單項滿意度拿下六都第一，其中經濟就業為69.0%（排名全國第一）；觀光休閒為83.2%（排名全國第二）；教育為75.9%；警政治安為78.0%；消防與公共安全為78.9%。縣市八大面向施政表現，台南市的施政滿意度為75.5%，與去年相較，上升4.4%；不滿意度12.6%，與去年相較，下降7.7%。縣市長施政滿意度調查，台南市達73.4%，獲4.5星，為六都第三；不滿意度為11.1%，全台第七低。
「遠見雜誌」調查報告指出，受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1%，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不低，66.5%會投票支持競選連任。
遠見雜誌這項調查透過電話訪問蒐集意見，從111 年 3 月 1 日至 4 月 17 日，18：00 至 22：00，六都設籍居民以市內電話及手機進行，共訪問 22 縣市，共完訪 14,286 人。