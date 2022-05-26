「遠見」施政滿意度調查 八大面向台南為六都第一

「遠見雜誌」今 (26) 日公布 2022 「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查，台南市的八大面向施政表現滿意度達 75.5% ，六都中排名第一，八大面向其中的教育、警政治安、消防與公共安全、觀光休閒、經濟就業 5 個單項滿意度為六都第一，而「經濟就業項目」滿意度達 69% 更為全國第一，表現亮眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，遠見雜誌的評比具備公信力，很感謝八大面向台南在六都排名第一，市府團隊未來會再持續努力，也謝謝台南市民對市府團隊的肯定。至於個人還需要努力加強，將來會用施政成果、執政成果來跟市民朋友們報告。

八大面向包括醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業。台南市的經濟就業、觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全等五個單項滿意度拿下六都第一，其中經濟就業為 69.0% （排名全國第一）；觀光休閒為 83.2% （排名全國第二）；教育為 75.9% ；警政治安為 78.0% ；消防與公共安全為 78.9% 。

縣市八大面向施政表現，台南市的施政滿意度為 75.5% ，與去年相較，上升 4.4% ；不滿意度 12.6% ，與去年相較，下降 7.7% 。

縣市長施政滿意度調查，台南市達 73.4% ，獲 4.5 星，為六都第三；不滿意度為 11.1% ，全台第七低。

「遠見雜誌」調查報告指出，受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度 11.1% ，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不低， 66.5% 會投票支持競選連任。