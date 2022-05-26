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麥當勞「環保一杯起」　6月起自備飲料杯現折5元

▲自6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料，無論大中小杯，皆可現折5元。（圖／業者提供）
▲自6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料，無論大中小杯，皆可現折5元。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-26 10:33:482022-05-26 11:02:17

台灣麥當勞今（26）日宣布，為鼓勵消費者自備飲料杯，並提早因應環保署即將上路之法規，自6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料，無論大中小杯，皆可現折5元，希望透過即時的現金折抵回饋，吸引更多消費者響應，減少一次性廢棄物。

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台灣麥當勞支持消費者自備飲料杯，自2011年起，即推出「麥向綠生活 一起做環保」集點活動，消費者自備飲料杯購買飲料就可集一點，集滿五點可兌換一杯飲料，而因應6月1日起自備飲料杯現折5元優惠起跑，原本的環保杯集點活動將進行至5月31日，累積之點數則可兌換至6月底，敬請消費者留意手邊的集點卡，以確保自身權益。

業者強調，自備飲料杯至麥當勞餐廳購買飲料流程簡單，消費者於櫃檯或得來速車道點餐時，請同步告知有自備飲料杯，經人員確認杯子材質及尺寸適用後，即可立刻折抵當筆消費金額；每少用一個紙杯就現折5元，輕輕鬆鬆響應環保。

為減少廢棄物產生，台灣麥當勞除支持消費者自備飲料杯，去（2021）年起，更與在地社會企業「好盒器」合作，於台南、台北的市區街邊或交通節點，共設置六台「循環杯自助租還站」，方便消費者借用乾淨、消毒過的循環杯，或歸還使用過的杯子。6月1日起，忘了自備飲料杯的消費者，亦歡迎透過「循環杯自助租還站」借用循環杯至麥當勞餐廳購買飲料。從手中飲料杯開始「環保一杯起」，減少一次用廢棄物產生，讓我們的環境更美好。

業者表示，同時，為減少廢棄物並考量餐廳操作程序，消費者請自備「非一次用飲料杯」購買飲料，才享有優惠。因此，如寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器，恕無法協助盛裝與提供優惠。且除罐裝、瓶裝飲料之外，凡列於麥當勞菜單中飲料區之產品，與所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙都適用。

業者指出，另考量餐廳操作程序，自備飲料杯購買飲料的消費者，請透過餐廳櫃檯或得來速點餐或結帳，經服務人員確認杯子材質與尺寸適用後，就會立即為客人盛裝並折抵於當筆消費。
 

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