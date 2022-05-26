洪秀柱盛讚「新疆反恐政策」 台灣基進：朱立倫認同嗎？
前國民黨主席洪秀柱日前前往中國新疆訪問後表示，數十年以來，恐怖主義和極端主義蔓延全球，新疆為了打擊恐怖主義，付出了許多年的努力、和極為高昂的代價，如今新疆社會和諧歡樂，相關說法一出，引發各界論戰。台灣基進對此質問國民黨主席朱立倫，這就是國民黨對待新疆人權慘劇的態度嗎？國民黨也認為新疆集中營是西方捏造出來的嗎？這樣的政黨真的有資格繼續在台灣參政，作為台灣人民的選擇嗎？
台灣基進表示，「共產主義受難者紀念基金會」日前公布的「新疆警察檔案」，揭露中國官方囚禁、迫害、甚至殘殺的維吾爾族民眾的眾多影像資料。包括英、德兩國外長等多國政要皆嚴正譴責並呼籲調查新疆人權狀況。但在中國面臨巨大的外交壓力時，洪秀柱竟然發文盛讚中國的「新疆反恐政策」。
台灣基進說，洪秀柱這些言論與影像紀錄，被大量中國官方媒體用來「洗白」指控。有如國共在屠殺維族人的議題上「國共合作」，共同為反人類罪刑擦脂抹粉，指控是西方在破壞「中國團結」。
台灣基進質問朱立倫，這就是國民黨對待新疆人權慘劇的態度嗎？國民黨也認為新疆集中營是西方捏造出來的嗎？洪秀柱這樣的行為，看在不諳兩岸局勢的外國人眼中，就是「台灣最大在野黨前主席認同中國的新疆政策」、「台灣最大在野黨認為新疆人權慘劇是西方捏造出來的」，對中國來說有巨大的外宣價值。
台灣基進說，國民黨居然甘與這樣的價值與意識形態越走越近，這樣的政黨，且不論過去的人權迫害歷史，真的有資格繼續在台灣參政，作為台灣人民的選擇嗎？